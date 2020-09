Ursula von der Leyen: Vrem să ne să asigurăm că fondurile europene sunt protejate în faţa corupţiei

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, în Parlamentul European de la Bruxelles, că pandemia de coronavirus şi incertitudinea pe care aceasta o aduce nu s-au terminat şi că europenii „suferă în continuare“ şi trăiesc „o perioadă de anxietate puternică“. „Prioritatea noastră este să trecem împreună prin această probă“", a spus Ursula von der Leyen în primul său discurs despre starea Uniunii, susţinut în plenul PE. Planul de relansare post-Covid de 750 miliarde euro va fi finanţat în proporţie de 30% prin obligaţiuni verzi, a afirmat şefa CE care a făcut apel la crearea unei „Uniuni a sănătăţii” şi a anunţat că va propune reducerea cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră în 2030 în raport cu nivelul din 1990, faţă de obiectivul actual fixat la -40%.

Ursula von der Leyen a anunţat că propune organizarea unui summit global al sănătăţii care să aibă anul viitor în Italia şi de asemenea crearea unei agenţii de cercetare şi dezvoltare biomedicală la nivel european, „aşa cum există în Statele Unite”. Preşedinte Comisiei Europene a mai spus că trebuie redusă birocraţia şi dărâmate barierile din piaţa unică. „Vom propune o nouă strategie pentru viitorul spaţiului Schengen“, a subliniat ea. Celor care susţin legături mai strânse cu Rusia Ursula von der Leyen, le-a spus: „otrăvirea lui Aleksei Navalnîi nu e unică, am mai văzut aşa ceva şi tiparul acesta nu e pe cale să se schimbe şi nicio conductă nu o va face“. Cât despre Turcia, „ chiar dacă suntem apropiaţi pe hartă, distanţa dintre noi nu face decât să crească. Avem nevoie de noi începuturi cu vechi prieteni, de ambele părţi ale Atlantaicului şi ale Canalului Mânecii. Nu vom da înapoi de la acordul cu Marea Britanie. Nu poate fi schimbat în mod unilateral. Ar fi rău pentru orice viitor tratat pentru comerţ“, a subliniat şefa Executivului european.

„ În curând, vom lansa un pachet de redresare economică pentru Balcanii de Vest şi vorm fi alături şi de statele estice, iarsSăptămâna viitoare Comisa va prezenta noul pact pentru migraţi“, a mai anunţat Ursula von der Leyen.

Cât priveţte statul de drept, înainte de sfârşitul lunii, CE va adopta primul raport anual despre situaţia statului de drept în toate statele membre. „Vreau ca acesta să fie punctul de plecare, ca să ne asigurăm că nu mai există alunecări. Vrem să ne să asigurm că fondurile din bugetul nostru sunt protejate în faţa corupţiei. Este un ţel nenegociabil. Vreau să fie clar: zone libere de LGBT sunt zone libere de umanitate şi nu au ce căuta în UE“, a avertizat preşedinta CE.

Cadru pentru salariile minime

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, miercuri, în discursul ei privind starea Uniunii Europene, că executivul european va propune un act legislativ care să vină în sprijinul statelor membre şi să stabilească un cadru pentru salariile minime, la care europenii să aibă acces fie prin acorduri colective, fie prin salarii minime obligatorii legiferate. Aceasta a precizat că practica salariilor de dumping trebuie să se oprească.

„Adevărul este că, pentru prea mulţi oameni, nu mai este rentabil să mergi la serviciu. Salarii de dumping, care distrug demnitatea muncii, penalizează întreprinzătorii care plătesc salarii decente şi denaturează concurenţa corectă pe piaţa unică. Practica trebuie să se oprească. Este şi motivul pentru care Comisia va înainte o propunere legislativă care să vină în sprijinul statelor membre, aşa încât să se pună pe picioare un cadru pentru salariile minime. Toată lumea trebuie să aibă acces la salariul minim, fie prin acorduri colective, fie prin salarii minime obligatorii înscrise în lege. Sunt o susţinătoare puternică a acordurilor colective, iar propunerea noastră va respecta deplin competenţele şi tradiţiile naţionale.

Am văzut că s-au introdus în unele state membre astfel de contracte colective şi s-a văzut cât de bine acest lucru creează echitate şi garantează un loc de muncă decent pentru cetăţeni şi pentru companiile care îi apreciază. Salariile minime funcţionează şi este timpul ca munca să răsplătească”, a afirmat von der Leyen.

„Când am preluat această funcţie, am jurat că voi crea un instrument pentru protejarea lucrătorilor şi afacerilor faţă de şocurile externe, fiindcă eu ştiam, din experienţa mea ca ministru al Muncii în Germania, că aceste scheme vor funcţiona, pentru că aceasta le garantează oamenilor locul de muncă, păstrează competenţele în companii şi IMM-uri şi în acelaşi timp le permite acestora să continue. IMM-urile sunt motorul economiei noastre şi vor fi motorul redresării economiei noastre. Iată de ce Comisia a creat planul SURE.

Dacă Europa a reuşit să evite până acum şomajul în masă pe care l-am văzut în alte părţi, este mai ales datorită faptului că 40 de milioane de persoane au aplicat pentru schemele de şomaj tehnic. Unitatea noastră a dus la faptul ca 16 ţări să primească 90 de miliarde de euro de la SURE pentru a susţine companii şi lucrători”, a mai spus şefa Comisiei Europene.