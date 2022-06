Ursula von der Leyen transmite că decizia CE cu privire la aderarea Ucrainei la blocul comunitar este aşteptată săptămâna viitoare

Într-o conferinţă de presă comună la Kiev, von der Leyen a afirmat că discuţiile de sâmbătă cu Zelenski vor permite finalizarea evaluării cu privire la recomandarea Ucrainei cu statutul de candidat la aderare.

Decizia, a cărei dată era aşteptată pe scară largă, ar fi doar un pas preliminar într-un proces lung de aderare.

Von der Leyen, aflată în cea de-a doua călătorie la Kiev de la începutul războiului în februarie, i-a reamintit liderului ucrainean că, în pofida progreselor înregistrate în privinţa reformelor administrative şi în alte domenii, mai rămân multe de făcut.

„Aţi făcut multe cu privire la consolidarea statului de drept, dar este încă nevoie de implementare a reformelor, pentru a lupta împotriva corupţiei, de exemplu”, a spus aceasta.

În schimb, preşedintele ucrainean a avertizat că „toată Europa este o ţintă pentru Rusia, iar Ucraina este doar prima etapă a acestei agresiuni”.

„De aceea, un răspuns pozitiv al UE la cererea ucraineană de aderare poate fi un răspuns pozitiv la întrebarea dacă proiectul european are un viitor”, a adăugat Zelenski.

Ukraine, a solid parliamentary democracy, was already on a good track before Russia invaded.



This war is an enormous stress test.

And the whole country is stepping up.



The same spirit is needed to reform and modernise the country.



And Europe is here to support you. pic.twitter.com/aGzqp5NNSN