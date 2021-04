Ungaria a relaxat unele restricţii în ziua în care a înregistrat un record de decese de COVID-19

Guvernul condus de conservatorul Viktor Orban a promis să relaxeze unele restricţii anti-COVID-19 în momentul vaccinării a 25% din cei aproape 9,8 milioane de locuitori ai Ungariei. Peste 2,5 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 au fost administrate deja în Ungaria, iar premierul Viktor Orban a anunţat renunţarea la unele restricţii cu toate că pragul de imunizare de 25% încă nu a fost atins complet.

„De un an trăim în condiţii ca în vreme de război, sub restricţii, interdicţii şi pierderi personale. Acest virus a pornit un război împotriva noastră şi singurele arme pe care le avem pentru a-l câştiga sunt vaccinurile. În ultima lună am crescut vaccinările de două ori şi jumătate, aşadar începând de mâine (joi) magazinele se pot redeschide şi serviciile pot fi reluate. Vor fi în continuare reguli antiepidemice, vă rog să le respectaţi”, a anunţat marţi Viktor Orban într-un mesaj video postat pe Facebook şi preluat de agenţia de presă MTI.

De miercuri, în Ungaria sunt redeschise centrele comerciale, cu respectarea unei suprafeţe de zece metri pătraţi pentru fiecare client, iar interdicţia de circulaţie pe timp de noapte începe de la 22.00, nu de la 20.00 ca până acum. Relaxarea restricţiilor mai include sectorul serviciilor şi saloanele de înfrumuseţare. Şcolile se vor redeschide la 19 aprilie, odată cu finalizarea vaccinării cadrelor didactice, notează Agerpres.

Ungaria este a doua ţară din UE, după Malta, cu cea mai ridicată rată de vaccinare anti-COVID-19. Cu toate acestea, Ungaria, care mizează pe vaccinuri din Rusia şi China care nu sunt aprobate în Uniunea Europeană, are în prezent cea mai mare rată a deceselor de COVID-19 şi a doua cea mai înaltă rată a infectărilor în blocul comunitar. Miercuri, Ungaria a înregistrat un record de 311 de decese de COVID-19.

Ungaria a raportat până acum aproape 700.000 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, coronavirusul care provoacă boala COVID-19, dintre care aproape 22.500 fatale.