Un ucrainean a ieşit la luptă cu un BMW decapotabil şi cu o mitralieră de calibru 12,7 mm montată în portbagaj VIDEO

Pe Twitter au fost postate imagini cu şoferul unui model de BMW Seria 6 decapotabil care şi-a pregătit maşina pentru războiul din Ucraina: şi-a pus autocolant cu steagul ţării şi stema naţională, iar în portbagaj şi-a montat o mitralieră.

#Ukraine: A open top BMW 6 series with a NSV 12,7x108 heavy machine gun mounted - is not something you see everyday. pic.twitter.com/wWGrg5ddEU