Momentul în care un bloc cu 15 etaje din Kiev este lovit de o rachetă rusească VIDEO

Presa ucraineană a publicat sâmbătă dimineaţă imaginile surprinse de camerele de luat vederi cu momentul în care o rachetă loveşte în plin cu bloc de 15 etaje dintr-o zonă rezidenţială a Kievului. Nu e cunoscut numărul de victime, dar au apărut imagini cu salvatorii care scot din clădire răniţi. Armata ucraineană anunţă că proiectul a fost tras de armata rusă.

Potrivit primelor informaţii, nu s-au înregistrat victime. De altfel, forţele ucrainene s-au dus imediat la blocul lovit, pentru a identifica persoane prinse sub dărâmături sau afectate de impact.

A residential building has been hit in Kiev. Looks bad pic.twitter.com/KNOm8TfK40