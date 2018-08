UE se va „branşa“ la gazele din SUA

Potrivit liderului american acestea vor fi construite în 9 sau chiar 11 porturi europene.

Şi noi purtăm negocieri cu Uniunea Europeană în ceea ce priveşte construcţia între 9 şi 11 terminale în porturi, care vor recepţiona gaz lichefiat din Statele Unite, a spus Trump.

În acelaşi timp el a adăugat că toate costurile pentru construcţia acestor terminale vor fi suportate din bugetul Uniunii Europene.

După întâlnirea de săptămâna trecută cu şeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, preşedintele american a declarat că UE a fost de acord să majoreze importurile din SUA, precum cele de gaz natural lichefiat şi soia.

Totodată, cele două părţi s-au angajat să nu mai instituie noi bariere comerciale pe perioada negocierilor şi chiar să reducă tarifele ulterior, „colaborând în direcţia zero taxe, zero bariere şi zero subvenţii pentru bunuri industriale non-auto“, conform lui Trump. „Aceasta a fost o mare zi pentru comerţul liber şi echitabil. Ei (UE - n.red) vor fi un cumpărător masiv de gaz natural lichefiat“, a adăugat preşedintele SUA.

Cu doi ani în urmă UE a elaborat un concept de majorare a importurilor de gaz lichefiat. Dar atât calitativ, cât şi ca preţ acest gaz nu poate ţine pasul cu gazul din Rusia, livrat prin conducte.

Pe piaţa gazului lichefiat amercianii concurează, potrivit grupului de lobby „International Gas Union“, în principal cu ofertanţi ieftini din Africa şi Australia, care cer în principiu doar jumătate din preţul solicitat de americani. Gazul lichefiat însumează doar 10 la sută din totalul aprovizionărilor cu gaz.

De exemplu, Polonia cumpară gaze lichefiate din SUA pentru a scăpa de dependenţa de Rusia. Anul trecut, compania naţională de petrol şi gaze naturale din Polonia, PGNiG, a semnat un acord pe cinci ani pentru importul de gaze naturale lichefiate din SUA.

În 2016, Polonia a inaugurat primul său terminal de GNL de la Marea Baltică, iar în luna iunie 2017 a recepţionat prima sa livrare de GNL din SUA.