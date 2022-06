Ucraina pierde între 60 şi 100 de militari pe zi în Donbas, anunţă Zelenski

”Situaţia în est este cu adevărat dificilă. Pierdem între 60 şi 100 de militari pe zi, ucişi în luptă, iar aproximativ 500 sunt răniţi”, precizează liderul ucrainean, cu ajutorul unui interpret.

Aceste pierderi mari au loc în contextul în care trupe ucrainene luptă crâncen împotriva unei concentrări de forţe ruse care încearcă să cucerească regiunea Lugansk, în Donbas, în estul Ucrainei.

Look at the bottom right corner. Zelensky is apparently doing an exclusive interview with Newsmax, of all outlets. pic.twitter.com/zerry9H2eg

Newsmax's Rob Schmitt tries to get Zelensky to endorse Trump's talking point about how Putin's invasion of Ukraine wouldn't have happened if he was still in office. Zelensky doesn't bite. pic.twitter.com/YGsFHyN3XY