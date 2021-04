Spaniolii refuză să se vaccineze cu AstaZeneca. Care sunt motivele

Gradul de respingere este inegal în funcţie de regiuni, iar cel mai mare procent de persoane care refuză vaccinarea cu acest ser se înregistrează în Comunitatea Madrid.



„Toate vaccinurile sunt sigure şi eficiente şi au aprobarea Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA)”, a insistat sâmbătă ministrul sănătăţii, Carolina Darias.

Autorităţile spaniole au schimbat în această săptămână strategia de vaccinare cu AstraZeneca după ce EMA a recunoscut miercuri o legătură între administrarea vaccinului AstraZeneca şi cazuri foarte rare de „cheaguri de sânge neobişnuite asociate cu trombocite scăzute din sânge”, listate acum ca „efecte secundare foarte rare”, relatează EFE, citat de Agerpres.



Acum, în Spania vaccinul nu se va mai administra persoanelor sub 60 de ani, contrar strategiei urmate iniţial, care recomanda vaccinul pentru persoanele sub 55 de ani. Aceste schimbări au provocat confuzie, au atras un val de critici şi au creat o oarecare neîncredere şi respingere în rândul cetăţenilor chemaţi să se vaccineze în marile centre organizate în acest sens în întreaga Spanie.



Însă nivelul de respingere fluctuează de la regiune la regiune, cele mai multe persoane reticente înregistrându-se în Comunitatea Madrid, în timp ce în Ţara Bascilor nu au fost semnalate astfel de îngrijorări.



Mai concret, din cele 32.000 de persoane programate vineri pentru vaccinul AstraZeneca în două mari centre de vaccinare din Madrid, doar 13.800 s-au prezentat, ceea ce înseamnă că 56% nu au venit să-şi facă vaccinul, potrivit datelor transmise sâmbătă de consilierul pe probleme de sănătate al Comunităţii Madrid, Enrique Ruiz Escudero.



În schimb, în alte regiuni precum Andaluzia procentul celor care nu s-au prezentat să se vaccineze cu AstraZeneca este de 20%, în La Rioja este nesemnificativ (3%), iar în Ţara Bascilor s-au injectat vineri toate dozele de vaccin AstraZeneca.



În ciuda reticenţei populaţiei, Comunitatea Madrid, una dintre regiunile spaniole cu cea mai mare incidenţă de coronavirus (324 de cazuri la 100.000 de locuitori în 14 zile), a anunţat sâmbătă că a solicitat "în mod oficial" Ministerului Sănătăţii ca persoanele sub 60 de ani să se poată vaccina doar pe bază voluntară cu AstraZeneca.



După schimbarea criteriilor, mii de persoane sub 60 de ani care s-au vaccinat deja cu prima doză de ser AstraZeneca acum nu mai ştiu dacă o vor primi şi pe a doua.



Potrivit ultimului raport al Ministerului Sănătăţii, până acum au fost administrate 2.388.522 de doze de AstraZeneca - 73,9% din numărul total de doze primite de Spania (3.232.200) - toate reprezentând prima inoculare, din care 77.351 doze în ultimele 24 de ore.