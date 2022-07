Ruşii au bombardat un bloc din Odesa. Cel puţin 17 oameni au fost ucişi. Printre victime se numără şi mai mulţi copii

Serviciul de Stat pentru situaţii de Urgenţă al Ucrainei a transmis că o rachetă a lovit un bloc cu nouă etaje, aflat la aproximativ 80 km sud de oraş. În acest atac, 14 oameni au murit, iar 31 au fost răniţi, inclusiv trei copii, scrie Digi24.

Ruşii au atacat şi o bază de agrement, Serhiivka, din regiune. În urma acestui atac au murit 3 persoane, inclusiv un copil, şi una singură a fost rănită.

Serviciul de Stat pentru situaţii de Urgenţă a spus pentru televiziunea ucraineană că operaţiunea de salvare este în desfăşurare, deoarece mai mulţi civili au rămas blocaţi sub dărâmături.

Russian missle strike targeted a 9 storey residential building last night in Odessa.



