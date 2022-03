Proteste disperate în Ucraina: oamenii se întind pe asfalt în faţa blindatelor ruseşti VIDEO

Imaginile sfâşietoare au fost publicate de twitter şi ele surprind momentul în care un protestatar se întinde efectiv pe asfalt în faţa unui vehicul militar.

Alţi oameni se aşează în faţa coloanei de blindate ruseşti, mulţimea strigându-le ocupanţilor să plece de unde au venit.

Şi în piaţa centrală din oraşul Herson, lumea a ieşit să protesteze faţă de ocupaţia rusă, înfruntând armata rusă care trage focuri de avertisment în aer.

On the central square of #Kherson , people came out for a rally against #Putin 's occupiers. pic.twitter.com/nWVzJ8reNt

Proteste au loc şi în Melitopol, Kupyansk, Energodar şi chiar în oraşe din zona Donbas.

People in #Melitopol are so tough that they come at the armed occupiers with bare hands. They clearly did not expect such a response. pic.twitter.com/bjvFKQD1Ul