Desigur, e de înţeles, toţi sunt partenerii noştri strategici, aşa că e de preferat înjurătura facilă şi fără consecinţe la Rusia şi China decât luarea unei poziţii prinicipiale, de ţară suverană şi cu identitate distinctă, faţă de problematici ca cele aflate acum într-o dispută care, pe fond, merge cu mult dincolo de cadrul unor împunsături bilaterale, chiar şi foarte dureroase, între ţările respective.

Tensiunile dintre Polonia şi forurile decizionale de la Bruxelles sunt de notorietate, nu are rost să mai reiau aici lunga listă de scandaluri, acuzaţii şi ameninţări plus rezoluţii ale Parlamentului European împotriva Poloniei şi guvernării actuale, ajunse până la faza unui ultimatum transmis de Comisia Europeană. Acesta a fost momentul precis în care Polonia a dat lumătate de pas înapoi, transmiţând că, deocamdată, va acţiona oarecum în sensul deciziei Curţii Europene de Justiţie care a decis că sistemul disciplinar creat pentru judecători sub forma Camerei Disciplinare din Curtea Supremă contravine legislaţiei europene. Deocamdată. Dar Polonia a formulat un apel la decizia respectivă. Până atunci, se spune în declaraţia semnată de prim-ministrul polonez, „Comisia Europeană a fost informată de hotărârea luată de Prim-preşedintele Curţii Supreme conform căreia Camera Disciplinară nu va mai primi noile cazuri privind judecătorii care sunt adresate Curţii Supreme. S-a subliniat că guvernul nu are la îndemână măsuri care să poată ducă la suspendarea activităţii camerelor Curţii şi rezultatele deciziilor sale nu încalcă independenţa judiciară“.

Va fi suficientă această pauză în lupta actualului guvern polonez cu instituţiile de la Bruxelles pe tema reformei în justiţie? S-ar putea să nu, din moment ce, de acum înainte, este direct în joc soarta fondurilor impresionante care ar trebui să revină Poloniei în cadrul programului de ajutor pentru refacerea economică, pachetul REACT-EU şi care sunt condiţionate de respectarea cu stricteţe a valorilor europene ale statului de drept.

Se poate ajunge până aici?

Cu siguranţă că da. Primul semnal clar a fost deja dat: Comisia Europeană a suspendat discuţiile cu o regiune poloneză privind atribuirea de fonduri europene nerambursabile până în momentul în care autorităţile locale din Malopolsko - regiune din sudul Poloniei cu capitala la Cracovia - vor decide să-şi modifice deciziile privind comunitatea LGBT. Reamintesc că, în 2019, mai multe autorităţi locale din Polonia (peste 100), au adoptat o rezoluţie comună privind „opoziţia la introducerea ideologiei LGBT“, document mai apoi aprobat de parlamentele locale respective. Luna trecută, Comisia Europeană a transmis responsabililor de la Cracovia că, în condiţiile în care decizia lor va rămâne neschimbată, există riscul să piardă totalitatea fondurilor europene nerambursabile programate pentru următoarea perioadă, adică 2,5 miliarde Euro, asta în plus faţă de fondurile REACT-EU, aşa cum transmite Gazeta Wyborcza. În aceeaşi situaţie mai sunt şi regiunile Lodz, Lublin, Pokarpacki şi Swietokrskie. În plus, cei din regiunea Podkarpacki din sud-estul Poloniei au fost deja anunţaţi din februarie că au pierdut, de acelaşi motiv, fonduri norvegiene şi EEA de 1,7 milioane Euro.

Consiliul local din Malopolska a decis din nou prin vot: va susţine în continuare moţiunea anti-LGBT, mişcare aprobată imediat de biserică, Arhiepiscopul Marek Jedraszewsk afirmând în faţa credincioşilor: „Libertatea are un preţ. Acest preţ include onoarea. Libertatea nu poate fi cumpărată cu bani“. De reamintit că în fruntea consiliului local se află Jan Duda, tatăl actualului preşedinte polonez care, în campania sa electorală, îi compara pe cei din LBGTQ+ cu comuniştii, spunând că părinţii săi nu luptaseră împotriva acestora doar pentru a primi acum o altă „ideologie“ care este şi mai „destructivă pentru fiinţa umană“.

Aşa stând lucrurile, este posibil ca instituţiile europene să treacă foarte curând la măsuri şi mai dure, lipsind Polonia de o linie financiară de sprijin importantă, asta în condiţiile în care partenerul american va fi în totalitate de partea deciziei europene, dată fiind politica americană în domeniul susţinerii necondiţionate a drepturilor comunităţii LGBTQ+.

Partenerul american este deja într-o poziţie absolut delicată deoarece a fost deja în poziţia de a condamna iniţiativa legislativă poloneză privind limitarea drepturilor de a cere restituirea sau compensarea proprietăţilor evreieşti confiscate de nazişti şi apoi trecute în proprietatea statului polonez. Legea a fost deja votată de Parlament şi, în ciuda tuturor aşteptărilor americane, Preşedintele Duda a promulgat-o imediat, chiar dacă Secretarul de Stat Anthony Blinken îi adresase rugămintea presantă de a nu face acest lucru. Iată mesajul adresat degeaba la urechile surde ale Poloniei:

Deeply disappointed by Poland’s law to restrict compensation for property wrongfully confiscated during the communism era. We urge passage of a comprehensive law to provide a measure of justice for victims.