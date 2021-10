Penurie de angajaţi în industria ospitalităţii din Marea Britanie. Brexitul e responsabil mai ales pentru lipsa bucătarilor, spun antreprenorii

Lipsa lor se resimte acut şi în curând o vor experimenta şi conservatorii britanici ce urmează să vină în oraş weekendul următor.

„Suntem un restaurant mediteranean astfel că aveam un amestec pestriţ şi frumos de angajaţi din Grecia, Spania, Portugalia şi Italia care au plecat însă brusc”, spune Susie Benson, managerul restaurantului Deansgate din apropierea centrului de conferinţe, deschis acum 30 de ani.

„Am traversat o perioadă dificilă, dar ne-am descurcat”, adaugă ea explicând că de luni de zile puţini mai vin să întrebe de posturi disponibile.

Între iunie şi august acest an, în Marea Britanie erau vacante un milion de locuri de muncă, potrivit Biroului de Statistică, cele mai multe în sectorul ospitalităţii care are nevoie cu 75% mai mulţi angajaţi decât în trimestrul anterior.

Cei mai căutaţi sunt bucătarii.





Ezra & Gil, o cafenea care serveşte meniuri pentru mic dejun şi prânz , situată în apropierea Hotelului Midland, aşteptat să se aglomereze cu oaspeţi veniţi pentru conferinţă, este obligată să aibă program scurt pentru că nu găseşte bucătari.

„Un loc ca acesta are nevoie de oameni cu experienţă, iar noi nu avem de unde angaja”, spune managerul cafenelei Lindsay Valentine, dând vina şi pe faptul că oamenii şi-au reevaluat opţiunile de job pe parcursul pandemiei.

Aceeaşi problemă o are şi barul Three Little Words care a fost rezervat în weekend pentru petreceri legate de conferinţa conservatorilor. Managerii s-au dat peste cap să facă rost de personal măcar pentru aceste zile.

„Avem acum aproape tot personalul necesar. E penurie de angajaţi la bucăttărie şi am auzit că şi agenţii de pază se găsesc greu. Unii plătesc şi 14 lire pe oră, cu cinci lire peste minimul pe oră”, spune adjunctul managerului Charlotte O’Neill.

„O problemă este că nimeni nu mai vrea să lucreze schimburi de noapte. Şi-au modificat stilul de viaţă în carantină şi nu mai vor să revină la vechiul program”.

„Am avut o mulţime de bucătari europeni, dar o mulţime de oameni au plecat după Brexit. Brexitul este masiv responsabil pentru această problemă, în special când vine vorba de lipsa bucătarilor. Ar trebui să relaxeze regulile”, spune proprietara Ezra & Gil Alison Creely.