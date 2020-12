Organizatorul orgiei gay de la Bruxelles, mânios pe poliţie şi deranjat de restricţii: „Ca Gestapo”. Ce spune despre prezenţa eurodeputatului ungar în casa sa

Presa belgiană l-a identificat pe organizatorul orgiei gay de la Bruxelles. Este vorba de David Manzheley, un doctorand în vârstă de 29 de ani. Acesta obişnuia să dea astfel de petreceri în apartamentul său din centrul capitalei Belgiei.

Deşi recunoaşte că a încălcat restricţiile instituite de autorităţi în vederea combaterii noului coronavirus, David Manzheley se prezintă drept o victimă a poliţiei. Potrivit doctorandului, mai mult de zece poliţişti au descins vinerea trecută în apartamentul său. El îi acuză că s-au comportat ca poliţia secretă a lui Hitler şi că au făcut remarci homofobe. Acum intenţionează să depună o plângere împotriva poliţiştilor care au oprit petrecerea.

„Am fost atacaţi de poliţie în stilul Gestapo. Au intrat fără mandat. Au făcut remarci homofobe la adresa invitaţilor mei. Poliţia trebuie să-i respecte pe gay, nu să intre fără mandat”, şi-a început Manzheley discursul deopotrivă acuzator şi victimizator într-un interviu acordat postului flamand VTM, citat de site-ul de ştiri 7sur7.be.

El a recunoscut că 25 de bărbaţi se aflau vinera trecută în apartamentul său, iar poliţia a intervenit în urma sesizărilor primite de la vecini.

„Dintr-odată, casa mea era plină de poliţişti. Cartea de identitate! Acum! Dar nu aveam atunci nici măcar chiloţi pe noi, cum să le arătăm cartea de identitate? Atunci poliţiştii au devenit şi mai furioşi. Erau foarte deranjaţi şi spuneau lucruri oribile despre gay”, spune tânărul.

Manzheley ştie că astfel de petreceri sunt interzise în această perioadă, dar refuză să accepte restricţiile: „Oamenii trebuie să se unească şi să protesteze faţă de aceste reguli, aşa cum se întâmplă în alte ţări”.

Întrebat despre prezenţa eurodeputatului ungar Jozsef Szajer la petrecere, acesta a susţinut că nu ştie nimic.

„Eram în altă parte a apartamentului. Este amicul unui amic. La petrecerile mele invit mereu câţiva amici, care aduc la rândul lor câţiva amici şi ne distrăm împreună. Vorbim puţin, bem puţin, ca la bar. Singura diferenţă este că între timp întreţinem şi relaţii sexuale. Nu văd nimic rău în acest lucru. Suntem adulţi“ - David Manzheley

Poliţia belgiană a oprit vinerea trecută o orgie gay cu 25 de participanţi, printre care diplomaţi şi eurodeputatul Jozsef Szajer. Participanţii la orgie au fost amendaţi pentru încălcarea restricţiilor epidemice. Poliţiştii au găsit şi droguri la faţa locului.

Cum se apără eurodeputatul ungar şi reacţia lui Orban

Jozsef Szajer, membru al FIDESZ, partidul premierului ultraconservator ungar Viktor Orban, a încercat să fugă, dar fost prins şi chestionat în legătură cu prezenţa sa acolo. El a admis marţi că a fost unul dintre participanţii de la orgia gay de la Bruxelles.

Jozsef Szajer FOTO Arhivă

Într-o declaraţie pentru presa ungară preluată de Euronews, politicianul menţionează că le-a spus poliţiştilor că este europarlamentar deoarece nu avea un act de identitate asupra sa. „Nu am consumat droguri, am propus poliţiei să mi se facă imediat un test, dar nu nu a fost cazul. Poliţia a afirmat că a fost găsită o pastilă de ecstasy. Nu era a mea, nu ştiu cine a adus-o şi cum. Am dat poliţiei o declaraţie legată de acest lucru. Regret că am încălcat regulile de carantină, a fost iresponsabil din partea mea, îmi voi asuma sancţiunile”, a afirmat eurodeputatul.

Membru FIDESZ din 1992, Jozsef Szajer, în vârstă de 59 de ani, şi-a anunţat duminică demisia din postul de europarlamentar şi din partid, invocând motive personale şi un proiect intelectual pe termen lung. Demisia din Parlamentul European va deveni efectivă la 31 decembrie.

Szajer este considerat un apropiat al lui Orban. El s-a remarcat prin numeroase atacuri dure la adresa minorităţii LGBT. Este căsătorit cu Tunde Hando, judecătoare la Curtea Constituţională a Ungariei.

Întrebat despre acest caz, Viktor Orban a calificat acţiunile lui Szajer drept „incompatibile” cu valorile familiei sale politice. „Acţiunile colegului nostru eurodeputat Jozsef Szajer sunt incompatibile cu valorile familiei noastre politice”, a declarat premierul ungar. „Nu vom uita, nici repudia cei treizeci de ani ai săi de muncă, dar faptele sunt inacceptabile şi de neapărat. După acest lucru, el a luat singura decizie adecvată când a prezentat scuze şi a demisionat din funcţia de membru al Parlamentului European şi a părăsit FIDESZ”, a adăugat Orban.

Insinuări conspirative la Budapesta

„Magyar Nemzet”, un ziar cunoscut pentru orientarea sa pro-FIDESZ, insinuează că Jozsef Szajer a căzut într-o capcană întinsă de servicii secrete europene, mai cu seamă cel german.

Potrivit „Magyar Nemzet”, preluat de g4media.ro, Szajer, un membru de vârf al FIDESZ, a fost vânat tocmai pentru ca UE să dea o lecţie Ungariei pentru faptul că se opune criteriului privind acordarea fondurilor europene în funcţie de respectarea statului de drept.

„De ce acum?”, se întreabă insinuator Andras Pulai, analist la Publicus Institute. Analistul susţine că nu este vorba de prima orgie petrecută la Bruxelles cu diplomaţi şi politicieni, dar autorităţile locale au închis ochii până acum. El admite totuşi că explicaţia legată de regimul de carantină în Belgia stă în picioare.

O întrebare similară este formulată şi de fostul lider al partidului naţionalist Jobbik Gabor Vona, cunoscut pentru poziţia sa anti-occidentală. „Sunt aproape sigur că acest scandal în jurul veto-ului Ungariei a fost comandat de serviciile secrete (din Germania)”, scrie el.

Diplomatul eston

„Le Soir” relatează pe larg cazul Szajer, apreciind că acesta „ilustrează conservatorismul cu geometrie variabilă a regimului Orban”. De fapt, teza duplicităţii regimului Orban, pe modul „una spune şi alta face”, este evocată pe larg în presa internaţională.

În afară de doctorandul de 29 de ani şi eurodeputatul ungar, printre participanţii la orgie a figurat şi un diplomat estonian. Ministerul estonian de Externe a confirmat informaţia. „Diplomatul a participat la eveniment în calitate de persoană privată. El regretă şi îşi prezintă scuze pentru că a încălcat restricţiile aflate în vigoare în Belgia”, a declarat un purtătorul de cuvânt al MAE eston.