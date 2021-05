Muzeul Aushwitz condamnă o legiuitoare americană care a comparat avantajele vaccinării cu Steaua lui David purtată de evrei în timpul Holocaustului

Comunicatul remis de muzeu a venit după ce, mai devreme în cursul zilei de marţi, Greene comentase asupra unei ştiri privind un magazin alimentar din statul american Tennessee care a anunţat că angajaţii vaccinaţi împotriva COVID-19 nu vor trebui să poarte mască de protecţie dacă vor purta „un logo cu vaccinarea pe ecusonul cu numele”, conform Hotnews.

„Angajaţii vaccinaţi primesc un logo cu vaccinarea la fel cum naziştii au forţat evreii să poarte o stea aurie”, a notat Greene într-un tweet.



„Paşapoartele de vaccinare şi obligativitatea purtării măştii discriminează împotriva persoanelor nevaccinate care au încredere în sistemele lor imunitare în faţa unui virus căruia 99% îi supravieţuiesc”.

Vaccinated employees get a vaccination logo just like the Nazi’s forced Jewish people to wear a gold star. Vaccine passports & mask mandates create discrimination against unvaxxed people who trust their immune systems to a virus that is 99% survivable. https://t.co/6X6VNolcA7

Steaua la care se referă Greene în tweet este numită în general „steaua galbenă”, o insignă creată de nazişti şi purtată obligatoriu de evrei, pentru a putea fi identificaţi.

Muzeul Memorial Auschwitz din Polonia, unde peste un milion de persoane - majoritatea evrei au fost ucişi în timpul Soluţiei Finale, a fost printre cei care i-au răspuns legiuitoarei republicane, afirmând pe Twitter că:



„Instrumentalizarea într-o dezbatere privind diferitele sisteme menite să asigure protejarea sănătăţii publice a tragediei evreilor care au suferit, au fost umiliţi, marcaţi cu o stea galbenă, izolaţi în ghetouri şi ucişi în timpul Holocaustului este un simptom trist al declinului moral şi intelectual”.

The instrumentalization of the tragedy of Jews who suffered, were humiliated, marked with a yellow star, isolated in ghettos & murdered during the Holocaust, in a debate on different systems that aim at protecting public health is a sad symptom of moral and intellectual decline. https://t.co/FuPehwNv1o