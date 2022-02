Ministrul de Externe al Ucrainei, apel disperat: „Lumea trebuie să acţioneze imediat. Acum“

"Lumea trebuie să acţioneze imediat. Viitorul Europei şi al lumii este în joc", a scris Kuleba într-un mesaj postat joi dimineaţă pe Twitter.

El enumeră măsurile care în opinia lui sunt necesare imediat: sancţiuni devastatoare împotriva Rusiei acum, izolaţi complet Rusia prin toate mijloacele, în toate formatele, arme, echipamente pentru Ucraina, asistenţă financiară, asistenţă umanitară.

The world must act immediately. Future of Europe & the world is at stake. To do list:



1. Devastating sanctions on Russia NOW, including SWIFT

2. Fully isolate Russia by all means, in all formats

3. Weapons, equipment for Ukraine

4. Financial assistance

5. Humanitarian assistance