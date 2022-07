Mărturia cutremurătoare a băiatului ucrainean ţinut ostatic de ruşi trei luni: Prizonierii erau bătuţi şi torturaţi cu şocuri electrice

Vladislav Buryak a relatrat pentru The Guardian că, în timp ce a fost fost ţinut ostatic de soldaţii ruşi, a auzit alţi prizonieri torturaţi într-o celulă din apropiere.

Vladislav Buryak a fost separat de familia sa pe 8 aprilie, la un punct de control în timp ce încercau să fugă din oraşul Melitopol. El a fost eliberat după o negociere de luni de zile între tatăl său, Oleg – un oficial local ucrainean – şi soldaţii ruşi, care doreau în schimbul băiatului un bărbat important pentru armata rusă.

Relatarea lui Vladislav confirmă alte rapoarte despre forţele separatiste ruse şi pro-ruse care maltratează deţinuţii, potrivit cărora interogatoriile ruşilor sunt violente.





Adolescentul este unul dintre cele aproximativ 500 de cazuri de ostatici civili ale căror mărturiii au fost colectate de Centrul pentru Libertăţi Civile din Ucraina, despre tratamentul la care au fost supuşi..



În interviul acordat The Guardian , Vladislav a descris calvarul prin care a trecut, dar şi modul în care a ajuns în mâinile ruşilor.

„Am plecat din Melitopol spre Zaporojie la 9.00 dimineaţa. În jurul orei 11.00 am fost opriţi la punctul de control, unde soldaţii ruşi au început să verifice documentele. M-au întrebat dacă am filmat punctul de control şi mi-au cerut să le dau telefonul. Apoi au găsit un videoclip în ucraineană în care soldaţi ruşi vorbeau despre cum nu au vrut să lupte. Asta i-a înfuriat, iar un soldat cu o mitralieră îndreptată ​​spre mine a spus că trebuie să-l urmez. M-a dus la cortul unde erau triaţi oamenii care plecau. Atunci au aflat că sunt fiul unui oficial local şi, implicit, valoros ca ostatic, ” a povestit băiatul.





Ai arme? Cine altcineva are arme?

Vladislav a spus că a fost dus într-un loc folosit ca închisoare în localitatea Vasylivka, unde a fost ţinut mai mult de 40 de zile într-o singură celulă, înainte de a fi transferat la un hotel pentru a petrece ultima sa lună de captivitate.

„M-au pus la muncă. Trebuia să spăl podeaua camerei pe care o foloseau pentru interogatorii, să curăţ camerele ofiţerilor şi să arunc gunoiul. Celula în care am fost ţinut era la câţiva metri de unde făceau interogatoriile. Auzeam oamenii strigând, iar când am curăţat camera am putut vedea pete de sânge. Uneori aveam şansa să văd ce s-a întâmplat cu oamenii interogaţi. Unii puteau să-mi vorbească puţin când gardienii nu erau atenţi,” a relatat adolescentul.

În acelaşi interviu, Vladislav a descris camera în care au avut loc interogatoriile: „Erau o masă de metal şi două scaune. Una era pentru persoana interogată, iar cealaltă pentru persoana care lua notiţe. Am văzut în cameră pete de sânge şi bandaje îmbibate. De câteva ori am auzit şi eu cum decurgea interogatoriul: 'Ai arme? Cine altcineva are arme? Ei strigau şi oamenii torturaţi ţipau de durere. Erau bătuţi şi torturaţi cu şocuri electrice. Dacă cineva nu spunea ceva, tortura continua, uneori pentru câteva ore, ” a spus tânărul. Aceasta a adăugat că ulterior vedea persoanele respective cu feţele învineţite. Cu groază, băiatul a povestit că i-a fost teamă tot timpul că şi el va fi bătut, însă a reuşit să nu trădeze emoţiile care îl stăpâneau.

A vorbit cu el doar de şase ori în trei luni

În timp ce Vladislav era reţinut, tatăl său negocia cu ruşii pentru a încerca sî obţină eliberarea fiului său.

„M-au sunat pentru prima dată a doua zi după ce Vladislav a fost luat”, a spus Oleg. „Mi s-a spus: Fiul tău e la noi. Avem nevoie să se facă un schimb”, a spus Oleg, precizând că atunci şi-a dat seama că băiatul este valoros pentru ei şi că nu-i vor face rău.

„Nu am putut să mă cert cu ei şi să spun că este un copil! Nu era loc de dezbatere. Până pe 4 iulie, mi-au spus că va fi eliberat, dacă se va face schimbul cu persoana pe care mi-au indicat-o. În toate cele 90 de zile, am reuşit să vorbesc cu Vladislav doar de şase ori şi chiar şi atunci ştiam că ruşii ascultau”, a declarat tatăl adolsecentulu.

Nerespectarea principiului umanităţii

Relatarea familiei Buryak confirmă alte rapoarte de tortură, inclusiv un raport al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa [OSCE] care spunea că a găsit dovezi credibile ale crimelor împotriva umanităţii comise de forţele ruse în timpul invaziei Ucrainei, inclusiv „ semne de tortură şi de rele tratamente asupra cadavrelor civililor ucişi... care arată nerespectarea principiului umanităţii care ar trebui să ghideze aplicarea dreptului internaţional umanitar.”

Raportul a adăugat: „Unele dintre cele mai grave încălcări includ uciderea ţintită a civililor, inclusiv a jurnaliştilor, a apărătorilor drepturilor omului sau a primarilor locali; reţinerile ilegale, răpirile şi dispariţiile forţate ale unor astfel de persoane; deportări pe scară largă a civililor ucraineni în Rusia; diverse forme de maltratare, inclusiv tortura, aplicate civililor deţinuţi şi prizonierilor de război; nerespectarea garanţiilor unui proces echitabil; şi impunerea pedepsei cu moartea.”

Raportul a documentat, de asemenea, descoperirea unei „ camere de tortură separată de pereţi de beton” într-o tabără de vară din Bucha, în afara Kievului, inclusiv o cameră care părea a fi folosită pentru execuţii, cu găuri de gloanţe în pereţi. Într-o altă cameră au fost găsişi cinci bărbaţi morţi , având corpurile acoperite de arsuri, vânătăi şi răni.