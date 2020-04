Marea Britanie. Cum se simte primul voluntar care a primit vaccinul Oxford contra coronavirusului

Dr. Elisa Granato este unul dintre cei doi voluntari care ia parte la experiment şi s-a declarat încântată că poate ajuta astfel la dezvoltarea unui vaccin produs de Universitatea Oxford. Vaccinul este testat deja, iar Oxford susţine că până în septembrie vrea să producă un milion de doze.

Granato, care este microbiolog, face parte dintre voluntarii care au primit vaccinul experimental dezvoltat de Universitatea Oxford. Ea a fost injectată joia trecută, iar duminică au apărut zvonuri că a murit din cauza complicaţiilor survenite în urma vaccinării - transmite Digi24.

Răspunsul ei a venit mai întâi pe Twitter: „Nimic nu se compară cu senzaţia când te trezeşti şi citeşti un articol fake care anunţă că ai murit... Mă simt bine, oameni buni”.

Şi guvernul a dezminţit ştirea şi a făcut apel ca lumea să nu mai distribuie ştiri false.

Ulterior, Elisa Granato a distribuit şi un clip video în care spune că este „foarte vie”, că bea un ceai şi menţionează chiar şi data la care se filmează (duminică, 26 aprilie).

Fake news has been circulating on social media that the first volunteer in the Oxford vaccine trial has died. This is not true! I spent several minutes this morning chatting with Elisa Granato via Skype. She is very much alive and told me she is feeling “absolutely fine” pic.twitter.com/iWAtYaSkRZ