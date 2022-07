LIVE TEXT | Război în Ucraina. Pierderile ucrainienilor au scăzut de 2-3 ori, de când au primit armele din Occident. Până la două mii de soldaţi ruşi au fost înconjuraţi lângă Herson

UPDATE 05.25 Ruşii minează ţărmurile Inguleţului, pregătindu-se pentru o contraofensivă a soldaţilor ucraineni

Trupele de ocupaţie ruse minează malurile râului Inguleţ. Acest lucru indică probabil pregătirea pentru acţiuni contraofensive ale apărătorilor ucraineni din regiunea Snigurivka - Zelenodolsk din sudul Ucrainei, consideră analiştii militari de la Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit acestora, ruşii încearcă să-şi îmbunătăţească poziţia în sud. Pentru aceasta, au efectuat lovituri locale la sol în apropierea graniţei dintre Regiunea Herson şi Oblastul Mykolaiv.

În Donbas, ocupanţii au lansat lovituri la sol la est de Siversk, la est şi la sud de Bakhmut şi au încercat fără succes să avanseze la nord-vest de Doneţk.

În acelaşi timp, Forţele de Apărare ale Ucrainei au condus bătălii poziţionale limitate la nord de Harkov.

Anterior, expertul militar Oleksandr Kovalenko a raportat că lângă satul Visokopilya din regiunea Herson, ocupanţii ruşi au intrat într-un cazan şi au cerut organizarea unui „culoar verde” pentru a ieşi din încercuirea apărătorilor ucraineni.

Potrivit The Insider, ca urmare a contraofensivei Forţelor Armate ale Ucrainei, până la două mii de soldaţi ruşi au fost înconjuraţi. Trei grupuri tactice de nivel de batalion ruse, inclusiv o companie de forţe speciale şi o companie de tancuri, au fost invitate în „Coridorul Verde” pentru a ieşi din încercuire, au informat jurnaliştii.

OK "Sud" a spus că efectuează o operaţiune puternică în sudul Ucrainei, ale cărei rezultate vor surprinde pe toată lumea.

Ulterior, consilierul şefului Preşedinţiei, Oleksiy Arestovich, a confirmat încercuirea unui grup de trupe ruseşti în regiunea Herson din zona Visokopil. Potrivit acestuia, comandamentul rus este demoralizat de ceea ce se întâmplă în regiunea Herson. Arestovich numeşte toate acestea o consecinţă a funcţionării cu succes a HIMARS şi a altor arme.

UPDATE 04.30 Ucraina va primi încă patru sisteme HIMARS MLRS şi drone de atac şi recunoaştere 580 Phoenix Ghost din Statele Unite.

Noul pachet de ajutor de 270 de milioane de dolari va include 36.000 de obuze şi arme antitanc. Decretul a fost semnat de preşedintele Joe Biden.

UPDATE 03.05 A 60-a brigadă mecanizată independentă a Forţelor Armate din Ucraina arată echipamentele distruse ale armatei ruse în direcţia Zaporijia

UPDATE 02.17 În sud, apărătorii ucraineni au distrus aproape o sută de invadatori şi două tunuri puternice ale inamicului

În cursul zilei de 22 iulie, Forţele Armate ale Ucrainei au efectuat patru lovituri aeriene împotriva punctelor întărite ale ocupanţilor din regiunea Herson şi asupra acumulărilor de trupe şi echipamente în regiunea Mykolaiv, a publicat un raport Comandamentul operaţional „Sud” pe Facebook .

„Pierderile inamicului au constat în 93 de lansatoare de rachete, un sistem de rachete „Grad”, 3 BTR-82, 2 tunuri puternice autopropulsate „Pion”, 6 unităţi de vehicule şi un depozit cu muniţie”.

OK Sud a mai menţionat că, temându-se de debarcarea unor forţe ucrainiene, trupele de ocupaţie mnează coasta.

În acelaşi timp, două nave purtătoare de rachete continuă să patruleze în Marea Neagră, iar numărul navelor mari de debarcare a crescut la două.

UPDATE 01.11 Rusia exportă oţel furat în valoare de 600 de milioane de dolari din Ucraina

După ocuparea lui Mariupolului, Rusia a început să trimită oţel de la Azovstal pe teritoriul său, în special produse care fuseseră deja vândute clienţilor din Europa şi Marea Britanie.

ŞTIRE INIŢIALĂ Pierderile forţelor armate ucrainiene pe front în această lună au scăzut semnificativ: Zelensky a anunţat cifrele

Pierderile forţelor armate ale Ucrainei pe front în această lună au scăzut semnificativ în comparaţie cu vârful ostilităţilor din mai şi iunie 2022, a declarat preşedintele Volodymyr Zelenskyi într-un interviu pentru The Wall Street Journal. Potrivit acestuia, acum Ucraina pierde 30 de oameni ucişi şi aproximativ 250 de răniţi în fiecare zi, în ciuda faptului că la apogeul ostilităţilor din mai şi iunie, pierderile erau de la 100 la 200 de militari pe zi.

Zelensky a remarcat că acest lucru este legat de furnizarea de arme occidentale mai puternice către Ucraina. Pentru că, dacă mai devreme ocupanţii au lansat 12.000 de obuze de artilerie pe zi împotriva a 1-2.000 de obuze ucrainene, acum Ucraina poate elibera aproximativ 6.000 de obuze pe zi.

În acelaşi timp, preşedintele a refuzat să spună jurnaliştilor numărul exact de victime suferite de armata ucraineană de la începutul invaziei ruse. Dar el a subliniat încă o dată că acest număr este „de multe ori mai mic” decât pierderile de personal pe care le suferă Rusia.

Statul Major al Forţelor Armate ala Ucrainei, la 22 iulie, raporta că 39.000 de ocupanţi au fost lichidaţi pe teritoriul ţării.

Ministrul Apărării Oleksiy Reznikov a vorbit anterior despre pierderile reale ale Forţelor Armate în război . Potrivit lui, ele sunt semnificativ diferite de pierderile uriaşe ale inamicului.

"Am date, dar nu le pot face publice pentru a nu da detalii inamicului. Pot spune că sunt semnificativ diferite de pierderile uriaşe ale inamicului. Apogeul pierderilor noastre a fost în mai. La acea vreme, avantajul inamicului era cel mai mare, mai ales în direcţia Donbas - au folosit până la o mie de obuze de artilerie pe oră. Era o presiune frenetică şi nu am avut cum să le răspundem: nu aveam atâtea proictile. În mai, într-adevăr, până la o sută de militari, din păcate, mureau zilnic şi până la 300-400 erau răniţi", a spus el.