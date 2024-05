Posibilă remaniere guvernamentală după alegerile locale și europarlamentare. Anunțul lui Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu susține că nu exclude o remaniere guvernamentală după alegerile din 9 iunie, analiza urmând să fie făcută în Coaliție, ținând cont de PNRR.

Întrebat, în cadrul unui interviu la Antena 3 CNN, dacă ia în calcul o remaniere guvernamentală, Marcel Ciolacu a răspuns: „Dacă se va impune, categoric. (...) Vom vedea. Va fi o perioadă de analiză în primul rând pe PNRR şi pe fiecare obiectiv. Mai mult ca sigur după 10 iunie o să stăm de vorbă în Coaliţie”.

„Îmi place să cred că am intrat într-o normalitate şi am făcut o diferenţă foarte mare între a fi miniştrii PSD sau PNL, de a fi o coaliţie şi între timp, am înţeles cu toţii că acela este Guvernul României, sunt miniştrii României, indiferent de culoarea politică şi avem un vot de la români şi o responsabilitate”, a mai spus premierul.

Comisia Europeană anunța în martie că cererea de plată cu numărul 3 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este întârziată comparativ cu stadiul în care ar trebui să ne aflăm.

Celine Gauer, director general SG RECOVER - Task Force pentru Redresare şi Rezilienţă din cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene, a explicat atunci că România are 29 de luni să implementeze 400 de jaloane și ținte.

„Suntem la o răscruce. 2024 este un an absolut esenţial pentru ţară. Un an care va stabili succesul sau eşecul ţării. Am spus că am rambursat 9 miliarde (de euro - n.r.) pentru România şi este adevărat, dar trebuie să vedem ce a realizat România cu aceste fonduri. Vorbeam despre 2,6 miliarde ( de euro - n.r.). Multe plăţi au fost prefinanţare, plata a fost făcută, dar cu condiţia ca tot planul să fie implementat, altfel banii vor fi returnaţi”, a afirmat Celine Gauer.

Ulterior, Mara Roman, şefa adjunctă a Reprezentanţei Comisiei Europene în România, a anunțat la Conferinţa anuală privind implementarea PNRR că România a primit deja 9,3 miliarde de euro din PNRR, 30% din fondurile alocate, în contul pre-finanţării şi al primelor două cereri de plată validate de Comisia Europeană.