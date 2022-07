Institutul pentru Studiul Războiului: Putin ar putea ameninţa Ucraina cu arme nucleare după noile anexări

FOTO AFP via Sputnik

„Putin ar putea folosi ameninţările nucleare pentru a descuraja o contraofensivă ucraineană în regiunile anexate Herson, Zaporojie, Doneţk şi Lugansk. După anexare, Putin ar putea declara, direct sau indirect, că doctrina rusă care permite utilizarea armelor nucleare pentru apărarea teritoriului rusesc se aplică teritoriilor nou anexate”, afirmă analiştii militari de la ISW (Institute for the Study of War).

Analiştii mai spun că astfel de acţiuni ar ameninţa Ucraina şi partenerii săi cu un atac nuclear dacă contraofensivele ucrainene de eliberare a teritoriilor ocupate de Rusia vor continua.

„Ucraina şi partenerii săi occidentali ar putea avea o fereastră de oportunitate din ce în ce mai mică pentru a sprijini o contraofensivă ucraineană în teritoriul ucrainean ocupat, înainte ca Kremlinul să anexeze acest teritoriu”, mai arată ISW.

Rusia îşi face planuri de a anexa mai multe părţi ale Ucrainei , repetând scenariul pe care l-a folosit în 2014 la anexarea Crimeei pentru a cuceri teritorii, a declarat marţi Casa Albă.

Paşii pe care Rusia îi plănuieşte ar putea include referendumuri „false”, instalarea unor oficiali ilegitimi, stabilirea rublei ruseşti ca monedă oficială şi forţarea cetăţenilor ucraineni să solicite cetăţenia rusă, a declarat John Kirby, coordonatorul de comunicare în cadrul Consiliului de Securitate Naţională, potrivit CNN.

El a citat în acest sens informaţii declasificate ale serviciilor de informaţii americane cu privire la planurile Rusiei.

„Rusia începe să deruleze o versiune a ceea ce am putea numi o carte de joc de anexare, foarte asemănătoare cu cea pe care am văzut-o în 2014”, a subliniat John Kirby, menţionând că potenţialele referendumuri ar putea avea loc în curând.

El a avertizat că SUA vor pedepsi Rusia cu sancţiuni suplimentare pentru încercările de a anexa în continuare teritoriul ucrainean şi a declarat că administraţia Biden va dezvălui ajutorul suplimentar de securitate pentru Ucraina în cursul acestei săptămâni.