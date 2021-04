Germania, tot mai nesigură în privinţa gestionării pandemiei. Nemţii fac glume din perioada comunistă: „Se găsesc pe aici vaccinuri?”

Gestionarea pandemiei de COVID-19 în Germania a devenit tot mai nesigură, pe fondul unui al treilea val de infecţii şi al neînţelegerilor tot mai evidente dintre guvern şi landurile federale.

În ultima vreme, pe reţelele sociale din Germania a început să circule versiunea actuală a unei glume din comunism.

„Găsesc vaccinuri pe aici?”, întreabă cineva.

„Nu, aici nu sunt vaccinuri. Şi nu avem nici teste”, vine răspunsul.

La baza acestui moral scăzut ar putea fi doi factori. Primul este faptul că armura lockdownului a fost deja folosită cu aproape tot arsenalul de restricţii. În octombrie, odată cu al doilea val, s-a decis închiderea restaurantelor, barurilor şi muzeelor. Ulterior, Germania a apelat la restricţii şi mai aspre ca apoi să nu mai aibă alte soluţii decât să încerce cu teste obligatorii şi carantine de noapte. Pe parcurs însă, combinaţiile fluctuante de reguli au creat confuzie în mintea populaţiei şi au adus la disperare oamenii de afaceri .

Un al doilea factor este fragilizarea modelului de guvernare federal în Germania. De la începutul pandemiei, liderii naţionali şi ai landurilor au tranşat regulile la summituri regulate, astfel încât să existe o implementare consistentă a deciziilor la nivel local. Sistemul are viciile sale, nu în ultimul rând faptul că ocoleşte parlamentul. Doar că acum acest sistem scârţâie din toate încheieturile -şedinţele se prelungesc până noaptea, în căutarea unui compromis în privinţa unor propuneri făcute pe fugă. Săptămâna trecută, Angela Merkel, s-a văzut obligată să prezinte scuze după ce anunţase măsuri mai dure în perioada Paştilor.

Politicienii se vorbesc pe la spate. Recent, mai multe state, între care Renania de Nord-Westfalia, au ales să ignore un acord naţional privind o „frână de urgenţă” în cazul depăşirii unui anumit prag de infectări, preferând să extindă capacitatea de testare sau să limiteze restricţiile la zonele cele mai afectate.

Pe 28 martie, Merkel a lansat un atac asupra liderilor landurilor ce au decis pe cont propriu, sugerând faptul că inflexibilitatea lor ar putea atrage modificări ale legislaţiei federale. Reproşurile sale l-au vizat şi pe Armin Laschet, premierul landului Renania de Nord-Westfalia, care speră să-i devină succesor după alegerile din septembrie. Acesta şi alţi lideri rebeli au dat însă de înţeles că se vor ţine pe poziţii. Or, pe măsură ce autoritatea Angelei Merkel slăbeşte, creşte şi vidul în materie forţă de decizie care, în combinaţie cu ritmul greoi al vaccinării, prezintă un tablou de neorânduială cum n-a mai existat în Germania, scrie The Economist.

Efectele sunt vizibile nu doar în trendul ascendent al infecţiilor zilnice şi în paturile tot mai puţine la terapie intensivă, ci şi în sondaje. Avansul de care se bucura Uniunea Creştin-Democrată (CDU) şi aliatul său bavarez, Uniunea Social-Creşttină (CSU), se diminuează văzând cu ochii. Or, după Paşti, cele două partide ar trebui să-şi aleagă candidatul în alegeri. Principalul rival al lui Laschet, ales recent preşedintele CDU, este chiar omologul său din CSU, Markus Söder. Acesta din urmă a susţinut linia mai dură a lui Merkel, iar votanţii îl consideră un candidat mai atrăgător.

Deutsche Welle scria în martie cum elevul model al pandemiei, Germania, a ajuns unul ridiculizat, incapabil de a mai stârni lauda şi invidia cuiva, mai ales ale britanicilor care au demarat o campanie accelerată de vaccinare. Şi nu doar că Germania imunizează puţin mişcându-se foarte greoi, dar nu a avut destule măşti şi a testat prea târziu.

Un schimb de replici în titluri a avut loc între tabloidele germane şi cele britanice, în care Daily Mail a preluat de la Bild denumirea de campanie în ritm de melc (Israelul a vaccinat într-o zi procentul de 2% din populaţie imunizat de Germania într-o lună, scria tabloidul britanic).

Germania pierde coroana COVID pe măsură ce campania de vaccinare se frânge ", scria Financial Times la începutul lunii martie, citat de Deutsche Welle.„ Germania este renumită pentru Vorsprung durch Technik, know how tehni şi competenţă. Nu este de mirare atunci că efortul său de vaccinare anti-COVID-19 devine rapid o ruşine naţională ".