Francezii sub 55 de ani, care s-au vaccinat cu prima doză de AstraZeneca, ar putea primi la rapel un alt vaccin

Francezii cu vârste mai mici de 55 de ani care au primit o primă doză a vaccinului dezvoltat de compania AstraZeneca împotriva COVID-19 ar trebui să facă doza de rapel cu un alt vaccin, a declarat vineri ministrul francez al Sănătăţii, Olivier Veran, relatează Digi 24.

"Se va confirma în mod normal astăzi. Este ceva complet logic", a declarat Olivier Veran, subliniind totuşi că anunţul oficial va fi făcut de Înalta Autoritate pentru Sănătate (Haute Autorite de Sante - HAS).

Aproape 600.000 de francezi, în special angajaţi din domeniul sănătăţii, au primit o primă doză a vaccinului AstraZeneca, administrat în Franţa de la începutul lunii februarie.

HAS a suspendat administrarea acestui vaccin la persoanele cu vârste sub 55 de ani pe 19 martie, din cauza cazurilor rare de tromboză raportate în Europa.



"Este cât se poate de coerent să spunem 'nu recomandăm vaccinul AstraZeneca persoanelor sub 55 de ani, aşteptând să aflăm mai multe informaţii (...)'. Deci, dacă aţi primit o primă doză şi aveţi mai puţin de 55 de ani, vi se va propune un alt vaccin la 12 săptămâni după prima doză şi veţi primi o injecţie cu un vaccin care foloseşte tehnologia ARN mesager", a adăugat Olivier Veran.



Tehnologia ARN mesager a fost folosită pentru alte două vaccinuri autorizate în Uniunea Europeană, cele produse de Pfizer-BioNTech şi Moderna. Vaccinul AstraZeneca utilizează o tehnologie diferită, denumită "cu vector viral".



Citeşte şi:

Şcoala Naţională de Administraţie (ENA) din Franţa va fi desfiinţată. Anunţul preşedintelui Macron

Români arestaţi în Franţa pentru furtul unor biciclete electrice în valoare de un milion de euro