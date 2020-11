FOTO Focuri de armă în mai multe locaţii din centrul Vienei. Teroriştii au atacat sinagoga, Centrul Comunitar Evreiesc şi două restaurante

UPDATE 23:20

Trei persoane rănite au fost duse la spital, conform lui Christoph Mierau, un purtător de cuvânt din domeniul sănătăţii, citat de agenţia APA.

Presa locală relatează despre o luare de ostatici, într-un magazin din centrul Vienei. În acest moment, poliţia a încercuit zona.

UPDATE 23:10

Poliţia din Viena a anunţat că mijloacele de trasport nu opresc în districtul 1, acolo unde a avut loc atacul terorist şi a făcut apel la cetăţeni să nu posteze înregistrări pe reţelele de socializare, ci să le adauge pe un link unde pot fi analizate de către specialişti.

Ministrul de Interne numeşte în mod oficial acest incident "atac terorist".

Teroriştii au atacat sinagoga, Centrul Comunitar Evreiesc şi două restaurante din centru, relatează Digi24.

Unul dintre atacatori a murit, iar cel de-al doilea este acum căutat de poliţie, conform declaraţiei ministerului austriac de interne.

#BREAKING: Footage of one of the Vienna attackers in Austria pic.twitter.com/HuZJa3SN7H