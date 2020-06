EXCLUSIV Fostul şef al Armatei SUA în Europa: „Sistemul de apărare anti-rachetă ar putea fi extins în România“

Într-un raport publicat luna trecută şi intitulat „Un flanc, o ameninţare, o singură prezenţă: O strategie pentru flancul estic al NATO”, al cărui coautor este, generalul Ben Hodges consideră printre altele că NATO acordă prea puţină atenţie ameninţării reprezentate de Rusia la Marea Neagră, zonă pe care Moscova o consideră ca o platformă de lansare spre alte regiuni.

General-locotenentul Benjamin Hodges a absolvit Academia Militară a SUA în 1980. Benjamin Hodges a condus, între 2012 şi 2014, Comandamentul Trupelor Terestre din NATO. În noiembrie 2014 a fost numit comandant al Armatei SUA în Europa, funcţie pe care a deţinut-o trei ani până la retragerea sa din 2017.

De ce credeţi că NATO acordă prea puţină atenţie ameninţării reprezentate de către Rusia la Marea Neagră?

Cred acest lucru deoarece majoritatea ţărilor europene şi Statele Unite nu apreciază încă aşa cum ar trebui valoarea strategică a regiunii Mării Negre pentru Vest. Ştim că este o regiune importantă pentru că avem aliaţi acolo şi prieteni buni. Însă nu se fac foarte multe investiţii economice în această regiune de către ţările din Vest sau S.U.A. Însă că acum oamenii încep să înţeleagă că Marea Neagră este o rampă de lansare în ceea ce priveşte toată influenţa negativă pe care Kremlinul o are în Siria şi care s-a extins în Libia.

„Nu vine vreo invazie din România sau Polonia sau Lituania. E o supoziţie falsă a Kremlinului”

NATO a devenit din ce în ce mai estică în ceea ce priveşte extinderea. Ar putea acest fapt să creeze o nouă „Cortină de Fier” în relaţia cu Rusia?

NATO nu va crea o nouă „Cortină de Fier”. Nu vine vreo invazie din România sau Polonia sau Lituania. E o supoziţie falsă a Kremlinului. Însă Kremlinul se poartă ca şi cum ar fi o „Cortină de Fier” de-a lungul Mării Negre unde nu ar putea folosi forţa împotriva României, Bulgariei sau Turciei. Rusia foloseşte în regiune alte tactici de presiune şi influenţă. Însă Rusia nu va folosi forţă directă, pentru că nu vrea să intre în conflict cu NATO. Însă Rusia continuă să folosească forţa în Ucraina şi Georgia şi încă au mii de trupe în Transnistria, unde ameninţă Republica Moldova. Aşa că această „Cortină de Fier” e ceva ce Rusiei i-ar plăcea să impună pentru a putea continua să folosească forţa în Ucraina şi Georgia. Ruşii ucid soldaţi ucraineni săptămânal chiar şi după ce au trecut ani de la încetarea focului. Iar Rusia continuă să facă pretenţii teritoriale ilegale în zona Peninsulei Crimeea, iar asta afectează toate celelalte ţări din bazinul Mării Negre.

Cum ar putea România să fie „centrul de greutate” al strategiei de descurajare regională a NATO în Europa de Est?

Turcia se concentrează spre sud. Iran, Irak, Siria se luptă intern şi extern cu trei organizaţii extremiste. Şi plus că mai sunt fricţiunile între Turcia şi Grecia. Aşa că Turcia nu face atât de mult în zona Mării Negre pentru a descuraja Rusia. Şi sunt multe motive pentru asta. Nu îi scuz, dar respect alegerile Turciei. În absenţa unei prezenţe puternice a Turciei în regiunea Mării Negre, văd disponibilitatea şi dorinţa României de a avea un rol de conducere în regiune. România are mai multe avantaje, aş menţiona aici portul Constanţa şi gurile de vărsare ale Dunării. Sistemul de apărare anti-rachetă ar putea fi extins în România. Aş menţiona şi faptul că la Mihail Kogălniceanu este o bază americană. România a permis Statelor Unite să facă un hub logistic acolo. Sunt mulţi factori ce fac din România un loc bun pentru a fi un „centru de greutate” în regiune. Contează mult şi leadershipul ministrului Ciucă şi al generalului Petrescu, care fac eforturi susţinute pentru modernizarea Armatei Române.

„Avem nevoie de Rusia pentru a contracara extremismul islamic”

NATO şi Statele Unite au o prezenţă puternică în Europa de Est, însă regiunea încă rămâne volatilă. De ce?

Cred că NATO trebuie să întărească flancul estic şi să îmbunăţească capacitatea de apărare în regiune. Dar creşterea priorităţilor regiunii Mării Negre va însemna şi că va trebui mai multă coerenţă de la Marea Baltică până la Marea Neagră. Iar acest lucru va îmbunătăţi logistica, sistemul de apărare anti-rachetă şi va ajuta la eliminarea unor vulnerabilităţi şi probleme pe care Kremlinul încearcă să le exploateze. Recomandăm de asemenea o strategie pentru regiunea Mării Negre. Cu diplomaţie adecvată, niveluri adecvate de securitate şi apărare, precum şi investiţii economice în zonă, volatilitatea Europei de Est s-ar reduce semnificativ.

La Summitul NATO de la Bucureşti din 2008, preşedintele rus Vladimir Putin a spus: ”Ce ar putea fi făcut eficient în ceea ce priveşte dezarmarea sau terorismul fără Rusia. Nimic.” Reprezintă Rusia un ”rău necesar” în lupta împotriva terorismului?

Noi Vestul avem nevoie de Rusia pentru a contracara extremismul islamic. Rusia are o populaţie islamică mai mare decât orice ţară din Vest. Aşa că şi Rusia are nevoie de Vest pentru a coopera. În 2008, când Rusia a invadat Georgia, ar fi trebuit să fie un semnal pentru noi, dar nu i-am acordat atenţie. Iar când Rusia a invadat Ucraina am realizat că Rusia nu are de gând să fie un partener, ci că vrea în schimb să submineze Uniunea Europeană şi NATO. Sper ca într-o zi Rusia va alege să se alăture comunităţii de naţiuni responsabile şi să contribuie cu tinerii săi talentaţi şi cu resursele sale la probleme globale importante.