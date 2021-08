Europa, sub flăcări din Mediterana până aproape de cercul polar arctic

Zeci de mii de hectare pârjolite de flăcări, mii de persoane evacuate, păduri întregi transformate în scrum... de la sud la nord şi de la vest la est, Europa este lovită de incendii violente. Fenomenul s-a intensificat în ultimele zile şi s-a extins şi în regiuni aflate până acum la adăpost.

În sudul Italiei, pompierii au fost solicitaţi pentru 800 de intervenţii doar într-o singură zi. Săptămâna trecută, 20.000 de hectare din Sardinia au devenit scrum. Guvernatorul insulei vorbeşte despre o „catastrofă fără precedent”.

Alte două ţări din sudul Europei afectate de incendii puternice sunt Spania şi Grecia. Aproximativ 20 de case au ars în apropiere de oraşul Patras. Flăcările ameninţă şi staţiuni balneare pline cu turişti în această perioadă a anului. „Am văzut un nor gros de fum, după care, brusc, am rămas fără apă şi curent electric în hotel”, spune Maud, un francez aflat în vacanţă pe insula greacă Rhodos. „Este foarte, foarte cald. Am călătorit destul de mult şi este pentru prima dată când mă confrunt cu călduri atât de insuportabile”, adaugă el.

Cea mai dramatică situaţie este în Turcia, care deplânge opt morţi în sudul ţării. Peste 1.000 de persoane au fugit din calea focului pe mare. Disperaţi, numeroşi locuitori au cerut ajutor pe reţelele de socializare. O femeie a surprins flăcările la doar câţiva metri de casa ei. Într-o altă înregistrare video, mai mulţi locuitori pot fi văzuţi luptând împotriva focului cu ajutorul unui simplu furtun de grădină. Făceau tot ce le stătea în putinţă pentru a salva o livadă de măslini.

Scene impresionante vin din toată Europa, chiar din partea sa de nord, mai exact din Finlanda, unde 300 de hectare au ars la 500 de kilometri nord de capitala Helsinki. Este cel mai mare incendiu de pădure din ultimii 50 de ani în această ţară străbătută de cercul polar arctic.