Efectele Brexit. Marea Britanie se confruntă cu probleme în aprovizionarea cu alimente din cauza lipsei mâinii de lucru

Industria alimentară britanică, deja afectată de un deficit de personal din cauza Brexitului şi pandemiei, este acum forţată să lucreze la capacitate maximă pe măsură ce sunt eliminate restricţiile. Procesatorii de carne sunt însă forţaţi să reducă producţia din cauza unui deficit de şoferi care perturbă livrarea de alimente către supermarketuri. Depozitele şi fermele au şi ele probleme cu mâna de lucru, ceea ce riscă să perturbe livrările de alimente, în timp ce pub-urile şi restaurantele sunt forţate să îşi restricţioneze serviciile şi să majoreze salariile pentru angajaţii lor.



"În fiecare zi trebuie să luptăm pentru a încerca să rezolvăm problemele apărute de-a lungul lanţurilor de aprovizionare. Vedem deja rafturi goale în unele părţi ale lanţului de aprovizionare cu alimente, în supermarketuri şi în sectorul ospitalităţii. Situaţia va continua. Vom vedea probleme intermitente pe întreg parcursul verii", spune Shane Brennan, preşedintele Cold Chain Federation.



Aceste probleme au apărut odată cu Brexitul, care a limitat intrările de muncitori ieftini din Uniunea Europeană. Problema s-a agravat în perioada pandemiei când mii de oameni din blocul comunitar au plecat din Marea Britanie. Acum că economia se redeschide mulţi din aceşti muncitori nu se grăbesc să se întoarcă.



"Întreaga industria alimentară are probleme în acest moment. Am ajuns la un punct de disperare, se pare că ne îndreptăm spre un zid", spune Nick Allen, director la British Meat Processors Association.



Produsele proaspete precum fructele şi legumele sunt afectate în mod deosebit pentru că riscă să se altereze dacă nu sunt culese la timp, subliniază Shane Brennan. Însă în timp ce recoltatul se derulează în Marea Britanie, retailerii au probleme în a-şi asigura produse locale şi de acea cer mai multe livrări din Europa, susţine Brennan.



De mai mulţi ani cultivatorii britanici sunt îngrijoraţi cu privire la accesul muncitorilor sezonieri, după ce Brexitul a descurajat intrările de culegători de fructe cu salarii mici din UE. Potrivit principalului sindicat al fermierilor britanici, sectorul horticulturii are un deficit de 40.000 de muncitori sezonieri, chiar şi după ce guvernul britanic a acordat 30.000 de vize pentru a creşte oferta de mână de lucru.



Deficitul de mână de lucru cu care se confruntă fermierii şi procesatorii începe să afecteze şi producţia de carne. British Meat Processors Association susţine că sectorul analizează închiderea unor linii de producţie locale şi cumpărarea de pest hotare. Companiile au redus deja producţia din cauza lipsei de personal care să se ocupe de procesare şi a şoferilor care să efectueze livrările.



Producţia de carne de pui a scăzut deja cu 10% în ultimele săptămâni, susţine British Poultry Council. Acest organism a făcut deja un apel către miniştrii de la Londra să vină în ajutorul industriei, în interiorul căreia 60% din angajaţi sunt cetăţeni din UE, pentru a-i permite să poată să recruteze mai mulţi oameni din afara Marii Britanii.



"Guvernul trebuie să facă din producţia alimentară un caz special care să fie tratat ca o problemă de securitate naţională. Pierderea controlului asupra modului în care ne hrănim ca ţară ar submina producătorii britanici de alimente" susţine directorul general de la British Poultry Council.



Supermarketurile încep şi ele să resimtă impactul unei crize de şoferi. În data de 18 iunie directorul general de la Tesco Plc, Ken Murphy a spus că cel mai mare retailer britanic nu a avut până acum rafturi goale. Declaraţiile sale au venit după ce publicaţia de specialitate The Grocer a dezvăluit că Tesco le-ar fi spus miniştrilor că, săptămânal, aproape 50 de tone de alimente sunt aruncate la furnizorii săi din cauza lipsei şoferilor.



La rândul lor, restaurantele, pub-urile, hoteluri şi alte unităţi din industria ospitalităţii au pierdut aproximativ 330.000 de angajaţi în perioada pandemiei. După redeschidere, au un deficit de 188.000 de angajaţi, potrivit UKHospitality. Bucătarii şefi, chelnerii, supervizorii şi agenţii de securitate sunt la mare căutare iar angajatorii sunt nevoiţi să majoreze salariile şi preţurile, susţine directorul UKHospitality, Kate Nicholls.