Economişti francezi: Tânăra generaţie va fi nevoită să suporte integral costurile perioadei de izolare

„Inegalităţile cauzate de izolarea generală au fost subliniate pe larg în ultimul timp, între care inegalităţile copiilor în cazul închiderii şcolilor, inegalităţile salariaţilor în cazul telemuncii sau inegalităţile familiilor în ceea ce priveşte spaţiul pe care îl ocupă etc. Ieşirea treptată din izolare urmează să permită reducerea lor, mai ales una dintre ele, neobservată până acum: costurile izolării sunt suportate şi vor fi suportate în mare parte de tânăra generaţie, în timp ce generaţiile mai în vârstă sunt, cu proporţiile de rigoare, principalii beneficiari”, comentează Paul-Adrien Hyppolite şi François Lévêque.

Potrivit lor, măsurile de izolare, adoptate în scopul încetinirii răspândirii noului coronavirus, riscă să ducă la datorie publică uriaşă. Cine o va plăti? „Această dezbatere este mai mult speculativă, căci depinde în parte de alegerile politice din viitor. Dar unele aspecte merită menţionate”, subliniază autorii.

În primul rând, izolarea a antrenat costuri imediate suportate integral de către sectorul activ, mai exact spus de către tineri. Printre aceste costuri se numără pierderea de venituri, pierderea de locuri de muncă, falimente etc.

În al doilea rând, politicile asumate de guverne pentru atenuarea acestor pierderi şi planurile de relansare vor duce la o datorie publică uriaşă. Un lucru este sigur, şi anume că punctul acestei îndatorări va trebui asumat, fie prin contribuabili via impozitelor, fie prin economisiri via inflaţiei, fie prin creditori via unui împrumut suveran (cu toate consecinţele unui astfel de împrumut asupra contribuabililor). Tentaţia va fi mare de a amâna chestiunile difficile pentru mai târziu, mizând pe creşterea viitoare. Acesta este un pariu pe viitor, al cărui risc va depinde în totalitate de tânăra generaţie.

„Nu este vorba de a pune în discuţie meritul politicii de izolare, ci doar de a sublinia efectele distributive majore care rezultă de facto între generaţii”, notează economiştii Paul-Adrien Hyppolite şi François Lévêque.