Doi morţi în urma unui raid al KGB-ului belarus într-un apartament din Minsk VIDEO

Serviciul secret al Belarusului nu a prezentat identitatea bărbatului vizat de intervenţia sa, marţi, la Minsk, dar l-a catalogat drept o „persoană extrem de periculoasă”, implicată în „activităţi teroriste”.

În ultimul an, regimul aflat la putere la Minsk i-a catalogat drept terorişti pe cei care îl contestă public.

Intervenţia KGB şi schimbul de focuri au fost difuzate de televiziunea de stat din Belarus.

Mai multe surse independente de informare pentru fostul spaţiu sovietic afirmă că nu au putut verifica autenticitatea înregistrărilor video difuzate de regimul Lukaşenko. Unele voci le pun la îndoială, subliniind că existp inconsecvenţe în cadrele făcute publice.

Potrivit lui Franak Viacorka, consilier principal al liderului opoziţiei din Belarus, Sviatlana Ţihanouskaia, bărbatul vizat de intervenţie şi ucis este un angajat IT al companiei de software EPAM Systems.

„Sunt atât de multe întrebări. Andrei Zelţar, împuşcat de KGB astăzi, lucra la una dintre cele mai mari companii IT din Belarus @EPAMSYSTEMS. Ar fi avut şi cetăţenia americană. Potrivit prietenilor săi, a susţinut mişcarea pentru democraţie din Belarus. Soţia sa a fost reţinută”, a scris Viacorka pe Twitter, fără a dezvălui sursa informaţiilor sale.

„Violenţa trebuie să înceteze! Regimul speră că violenţa poate diviza societatea şi îi poate ameninţa pe opozanţi. Dar violenţa nu poate fi o soluţie la criză. Avem suficiente victime. Statul de drept trebuie să se întoarcă în ţară. Lukaşenko trebuie să demisioneze”, a adăugat Viacorka.

Aflat de 27 de ani la putere, Aleksandr Lukaşenko, supranumit „Ultimul dictator” al Europei, duce în prezent o campanie dură de reprimare a opozanţilor săi.

In Minsk a KGB officer was killed in a shootout. https://t.co/481T75s1x6