De ce bătălia pentru Sloviansk va fi următoarea luptă crucială între ucraineni şi ruşi. Analiză a armatei britanice

Forţele ruseşti au avansat probabil cu încă 5 km pe drumul principal E40 de la Izium, cu toate că rezistenţa ucrainiană a fost foarte puternică. Astfel, forţele ruseşti din Grupurile de forţe de est şi de vest se află probabil acum la aproximativ 16 km nord de oraşul Sloviansk, conform analizei britanicilor.

Oraşul Sloviansk se află, de asemenea, sub ameninţarea Grupurilor de forţe din centrul şi sudul ţării, astfel că Ministerul Apărării din Marea Britanie susţine că există o o posibilitate mare ca bătălia pentru Sloviansk să fie următoarea confruntare cheie în lupta pentru Donbas.

Potrivit britanicilor, Rusia se va concentra acum pe capturarea regiunii estice Doneţk, după ce a revendicat victoria asupra oraşului Lisiceansk. Avansul trupelor ruseşti a fost lent, deşi au fost comasate forţe masive de artilerie.

Lupta pentru Donbas va continua în acelaşi ritm şi în perioada următoare, au mai stabilit britanicii.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/T09p9Rgd73



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5E5JLGbY82