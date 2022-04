Crime de război şi în Irpin: Femeile şi fetele ar fi fost împuşcate şi călcate cu tancurile

Purtătorul de cuvânt al preşedintelui Ucrainie Volodimir Zelenski a confirmat crimele de război comise de ruşi într-un interviu pentru BBC

„Am găsit gropi comune. Am găsit oameni cu mâinile şi picioarele legate...împuşcaţi, cu urme de gloanţe în ceafă. Erau clar cvili şi au fost executaţi. Am găsit trupuri incendiate pe jumătate ca şi cum ar fi vrut să şteargă urmele crimelor, dar nu au avut suficient timp să o facă cum trebuie”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Ursula Von der Leyen, preşedimtele Comisiei Europene, a cerut să fie făcută o anchetă de urgenţă în cazul acestor relatări, invocând „ororile de nedescris” comise de ruşi în teritoriile din care se retrag.

In #Irpen, the occupiers shot women and girls and then drove tanks over them



The mayor of the city, Oleksandr Markushin, said this in an interview pic.twitter.com/PGmcyzQYdV