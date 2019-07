Cine este magnatul rus prieten cu Boris Johnson

Alexander Temerko, care şi-a creat relaţii strânse cu Ministerul rus al Apărării şi serviciile secrete în anii 1990, a oferit peste 1 milion de lire sterline conservatorilor britanici, în ultimii opt ani.

Într-o serie de interviuri detaliate într-o investigaţie Reuters, el a vorbit cu căldură despre „prietenul“ său Boris Johnson, care a câştigat, marţi, cursa pentru şefia Partidului Conservator şi care va deveni premier al Marii Britanii, miercuri.





Temerko, care s-a arătat a fi un susţinător al încercării lui Johnson de a conduce Marea Britanie spre ieşirea din Uniunea Europeană, a descris cum cei doi se alintau câteodată „Saşa“, diminutivul lui Alexandru, care este prenumele real al lui Johnson.

Temerko şi-a reamintit cum, la începutul mandatului lui Johnson ca secretar de Externe, în perioada 2016-2018, ei „puneau ţara la cale“ până seara târziu, la un pahar de vin pe balconul biroului lui Johnson din parlament.





Informaţiile privitoare la fostele legături ale lui Temerko cu guvernul lui Vladimir Putin de la Moscova şi implicarea sa actuală în politica din Marea Britanie vin într-un moment în care unii parlamentari britanici sunt îngrijoraţi de o posibilă imixtiune a Rusiei în democraţia din Regat.

Parlamentarul Partidului Laburist din opoziţie, Ben Bradshaw, primul care a ridicat problema unei ingerinţe a Kremlinului în referendumul pentru Brexit din 2016, a spus că descoperirile Reuters sunt „extrem de îngrijorătoare“. Moscova neagă că s-ar fi implicat în vreun fel în aceste procese.

Secretarul de presă al lui Johnson nu a răspuns solicitărilor Reuters de a comenta pe baza anchetei. Partidul Conservator a spus doar că „donaţiile făcute Partidului Conservator sunt declarate în mod transparent şi corespunzător Comisiei Electorale, publicate de către ei şi respectă pe deplin legea“.

Temerko a donat un milion de lire sterline – o sumă semnificativă după standardele din Regat – de când a obţinut cetăţenia britanică în 2011, potrivit înregistrărilor financiare electorale.

Fostul magnat rus a spus că, împreună cu OGN Group, un producător important de oţel din nord-estul Marii Britanii, unde a fost director, a sponsorizat 40 de membri ai parlamentului în alegeri anterioare. „Afacerea mea a fost una dintre cele mai mari care a sponsorizat Partidul Conservator şi liderii săi din nordul Angliei“, a spus el într-o conversaţie din ferbuarie 2019, adăugând că a adus şi susţinători din minoritatea est-europeană a Marii Britanii. OGN este acum în lichidare.

În comentarii publice, Temerko a spus în mod regulat că se opune Brexitului pentru că i-ar afecta interesele de business din Regat, care acum se învârt în jurul firmei Aquind Ltd, care dezvoltă o reţea electrică subacvatică între Marea Britanie şi Franţa. Pe website-ul său, spune că este „un susţinător vocal“ al apartenenţei britanicilor la UE.





În timp ce Temerko s-a exprimat în public împotriva Brexitului şi a făcut donaţii unor parlamentari care au condus campanii pentru a rămâne în UE, cel puţin doi politicieni conservatori apropiaţi de Temerko au jucat roluri-cheie de partea susţinătorilor Brexitului în preambulul referendumului din iunie 2016.

Johnson nu se numără printre politicienii care apar a fi primit donaţii din partea lui Temerko. Dar industrialistul i-a finanţat pe unii dintre aliaţii-cheie ai lui Johnson în parlament, inclusiv pe unul dintre oamenii care conduc campania sa pentru şefia Partidului Conservator, James Wharton.

Wharton, parlamentar până în 2017, a fost consilier plătit al firmei britanice de energie Aquind Ltd, unde Temerko este director. În iunie 2013, el a fost cel care a înaintat proiectul de lege care a cerut prima dată un referendum referitor la apartenenţa Regatului Unit la Uniunea Europeană.

Temerko i-a donat lui Wharton 25.000 de lire sterline, între 2013 şi 2015, potrivit informaţiilor furnizate parlamentului, o sumă destul de mare pentru un singur parlamentar britanic, pentru a ajuta la realegerea sa în 2015.

Temerko a spus că s-a alăturat unei tentative nereuşite conduse de mai mulţi membri ai unui grup de conservatori radicali pentru a o îndepărta de la putere pe Theresa May, în decembrie 2018. Un membru al Partidului Conservator, care a confirmat pentru Reuters, sub protecţia anonimatului, că Temerko „a fost în mare parte în spatele tentativei de a o elimina“ pe May.

În timpul mandatului lui David Cameron la fruntea Partidului Conservator, care a început în 2010, Temerko a plătit 90.000 de lire sterline pentru un bust din bronz, la o licitaţie cu strângere de fonduri, în prezent expus la Carlton Club, un club exclusivist din Londra. Potrivit bacnherului rus şi activistului Partidului Conservator, Serghei Cristo, conservatorii căutau atunci noi forme de finanţare, după criza financiară din 2008.

Donaţiile lui Temerko s-au tradus prin acces în diferite ramuri. În 2014, el a fost numit de către ramura locală a partidului ca vicepreşedinte al Asociaţiei conservatorilor din Londra şi Westminster, rol care i-a oferit oportunităţi chiar mai mari de a se învârti printre conducătorii Partidului Conservator. De asemenea, Temerko a devenit parte din clubul de donatori al Partidului Conservator, unde o taxă anuală de 50.000 de lire oferă acces la premier şi alţi miniştri importanţi, în cadrul dineurilor, recepţiilor şi altor evenimente.

Generali ruşi

Temerko a ajuns important în industria de armament din Rusia în anii 1990, după prăbuşirea Uniunii Sovietice. Magnatul a cultivat relaţii apropiate cu ministrul de Externe de atunci şi a declarat pentru Reuters că el însuşi avea generali ruşi importanţi în slujba sa. Temerko a spusn că la acea vreme, statutul său îl făcea de neatins. Legăturile sale cu serviciile secrete l-au ajutat să obţină acces la o întâlnire a Consiliului rus de Securitate, cercul de 24 de oficiali ruşi de top, prezidat de Putin.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că Temerko „nu are nicio legătură cu Kremlinul sau autorităţile ruse. Nu-l cunoaştem pe acest domn“.

Temerko a afirmat că relaţiile sale cu oameni din serviciile secrete erau „formale“ şi nu „personale“ şi a negat că ar mai avea conexiuni cu aceştia. El a adăugat că zilele sale ca jucător important în cercurile înalte ale Moscovei s-au terminat şi acum este persona non-grata pentru autorităţile din Rusia.

Temerko a ajuns în Marea Britanie în 2005, spunând că este refugiat, ca urmare a preluării companiei energetice Yukos, unde era membru al consiliului de administraţie. Moscova îl acuzase de fraudarea marii companii petroliere de stat Rosneft, lucru pe care l-a negat. Curtea Supremă din Londra a respins o cerere de extrădare a Rusiei din decembrie 2005, afirmând că aceasta este motivată politic.

