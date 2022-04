Charles Michel către Zelenski: Suntem cu voi şi vom face tot ce putem ca să vă susţinem şi ca Ucraina să câştige războiul

"Nu sunteţi singuri, suntem cu voi şi vom face tot ce putem ca să vă susţinem şi ca Ucraina să câştige războiul", a spus Michel la o conferinţă de presă comună cu Zelenski, conform Agerpres.

The 5th of May will be the starting point of the #Ukraine Solidarity Trust Fund with the international donor conference.



It is very important to start as soon as possible the rebuilding program.



The EU will be on your side to rebuild the country.@ZelenskyyUa pic.twitter.com/rLYbnWpLpq