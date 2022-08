Care este noua prioritate a Rusiei în Ucraina, potrivit serviciilor de informaţii militare britanice

Ucraina şi Rusia s-au acuzat reciproc de bombardarea complexului centralei nucleare de la Zaporojie, din sudul Ucrainei. Rusia a ocupat centrala anterior în acest an.

Forţele susţinute de Rusia ale aşa-numitei Republici Populare Doneţk au continuat să încerce să pătrundă la nord de oraşul Doneţk, potrivit sursei citate.

Lupte grele au loc îndeosebi în localitatea Peski, în apropiere de aeroportul din Doneţk, a anunţat Ministerul Apărării britanic în buletinul său zilnic de informaţii publicat pe Twitter, scrie Agerpres.

Comandamentul militar ucrainean a anunţat sâmbătă că „lupte crâncene” continuă la Piski, o localitatea asupra căreia Rusia anunţase anterior că are controlul deplin.

Regatul Unit a mai precizat că asaltul rusesc „probabil” îşi propune să asigure autostrada M04, principalul drum de acces spre Doneţk din Vest.

