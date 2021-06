Bărbat bătut şi atacat în plină zi, cu săbii şi cuţite, în centrul Londrei. Trecătorii nu au intervenit VIDEO

Un tânăr a fost filmat în timp ce este trântit la pământ, prins de unul dintre bărbaţi şi lovit cu pumnii şi picioarele. Teroarea a continuat minute bune sub privirile îngrozite ale oamenilor care ţipau şi încercau să se îndepărteze pentru a nu fi prinşi între atacatori.

La scurt timp agresorii s-au făcut nevăzuţi, lăsând victima la pământ.

„La faţa locului s-au deplasat un echipaj de poliţie şi o ambulanţă. A fost găsit un bărbat, despre care se crede că are vârsta de 17 ani, cu mai multe plăgi înjunghiate. A fost dus la spital pentru tratament; medicii spun că rănile nu îi pun în pericol viaţa. Până în acest moment nu a fost făcută nicio arestare, ancheta continuă” a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei.

Ancheta este în desfăşurare, iar forţele de ordine au rugat cetăţenii care au fost martori la evenimentul cumplit şi au mai multe informaţii să contacteze poliţia.

🚨🚨BREAKING: A young man has been rushed to hospital after he was stabbed repeatedly by a group of youths brandishing foot-long knives in Hyde Park pic.twitter.com/97uEoX1luu