Aproximativ 800 de activişti de extremă dreapta au efectuat salutul roman în stradă, la Milano VIDEO

Aliniaţi într-o poziţie aproape militară, îmbrăcaţi în negru, 800 de activişti neofascişti s-au reunit la Milano joia trecută, la 29 aprilie, pentru a-i aduce un omagiu lui Sergio Ramelli, un student din cadrul extremei drepte ucis la această dată în 1975 într-o încăierare cu activişti din cadrul Avanguardia Operaia, o grupare italiană de extremă stânga.

În centru, un bărbat a strigat în mai multe rânduri „camarad Sergio Ramelli”, iar restul adunării i-a răspuns „prezent” şi a efectuat salutul roman.

Această comemorare anuală este departe de a fi o noutate în cadrul mişcării extremei drepte italiene, care onorează anual memoria lui Ramelli.

https://t.co/ABA6p2PIw9

Questo video sta facendo il giro del mondo, e lede la nostra immagine come Paese.

Fascisti disposti come durante il fascismo, in pieno #Covid_19, che ricordano Sergio Ramelli in pieno giorno.

Assenti le Forze dell'Ordine.

Video via @FabianEberhard pic.twitter.com/cTajpDJjmF