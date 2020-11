Ţările europene care au impus un al doilea lockdown drastic par a fi depăşit vârful pandemiei COVID-19. Printre ele, Franţa şi Belgia

Dintre ţările europene cel mai lovite de un al doilea val pandemic la mijlocul lunii septembrie, cele care au luat măsuri drastice sub forma unui lockdown au raportat deja rezultate, în timp ce în altele impactul măsurilor se lasă aşteptat, scrie Daily Mail citând date compilate de pe siteul Our World in Data.

Belgia a intrat în lockdown pe 2 noiembrie şi pare să fi depăşit vârful pandemic al doilea, după ce anterior raporta aproape 2.000 de noi infecţii zilnice raportat la un milion de locuitori, cele mai multe din Europa la acea vreme. Pe 11 noiembrie numărul noilor cazuri zilnice a scăzut la 540 la un milion de locuitori.

Republica Cehă a fost una din primele ţări europene care a impus un al doilea lockdown, pe 21 octombrie. La acel moment, înregistra 1.400 de infecţii zilnice la un milion de locuitori, ca după două săptămâni numărul să fie înjumătăţit.

O scădere dramatică a cazurilor noi a fost observată şi în Franţa, care a impus o carantină naţională de o lună de zile pe 30 octombrie, când avea o rată a infectării de 730 la un milion de locuitori. Pe 8 noiembrie, după mai bine de o săptămână, a atins un vârf, după care rata infecţiilor zilnice să scadă la mai mult de jumătate.

Olanda a anunţat lockdown pe 3 noiembrie şi a ajuns la o rată de 315 de infecţii la un milion de locuitori, după un vârf pandemic pe 31 octombrie, când avea 650 de noi infecţii zilnice.

Irlanda a impus un al doilea lockdown de o lună şi jumătate pe 19 octombrie, când avea o rată a infecţiilor de 260, iar în prezent a ajuns la 78 de noi cazuri în 24 de ore la un milion de locuitori.

Marea Britanie a impus o nouă carantină naţională pe 5 noiembrie şi numărul de cazuri pare a nu fi crescut exponenţial după un vârf atins după o săptămână. Totuşi joi şi vineri s-a raportat un număr neobişnuit de mare de noi infecţii, considerat surprinzător de oamenii de ştiinţă care nu găsesc explicaţii.

Germania a impus lockdown pe 2 noiembrie, dar deocamdată acesta nu pare a avea impact asupra numărului de cazuri care a crescut la aproape 300 la un milion de locuitori faţă de doar 16 la începutul lunii octombrie.





Italia şi Spania au adoptat strategia unui lockdown regional şi aceasta pare să de greş: Italia avea o rată a infecţiilor de 628 la un milion de locuitori în noiembrie, de la 44 la începutul lui octombrie.

Suedia, care nu a impus o carantină naţională în primăvară, a introdus în acest al doilea val pandemic din Europa închiderea barurilor şi restaurantelor de la ora 22 şi a cerut populaţiei să evite întălnirile cu persoane din afara gospodăriei. Rata infecţiilor a crescut în noiembrie la circa 425 de îmbolnăviri la un milion de locuitori, de la 80 în luna octombrie.