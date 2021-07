Prima ţară asiatică care dă undă verde „orezului auriu”, modificat genetic pentru a preveni orbirea infantilă

„Este un pas cu adevărat semnificativ pentru proiectul nostru pentru că înseamnă că am trecut de faza de reglementare, urmând ca orezul auriu să fie declarat la fel de sigur ca cel obişnuit”, spunea Russell Reinke de la institutul Internaţional de Cercetare a Orezului (IRRI) cu sediul în Filipine înainte să fie făcut anunţul oficial.

Următorul pas este „plantarea celor câteva kilograme de seminţe şi multiplicarea lui pentru a-l face disponibil la scară mai mare”, a precizat el.

IRRI a lucrat douăzeci de ani alături de institutul de cercetare al departamentului filipinez al agriculturii pentru a dezvolta cerealele cu o nuanţă pronunţată de galben.

Este primul orez modificat genetic pentru a fi bogat în beta-caroten care primeşte autorizare de comercializare în Asia şi sud-estul Asiei, au anunţat vineri responsabilii filipinezi.

Orezul auriu a întâmpinat rezistenţă din partea grupărilor de mediu care luptă împotriva alimentelor modificate genetic.

„Cantităţi limitate” din aceste seminţe ar putea fi distribuite fermierilor filipinezi din anumite provincii începând cu anul viitor.

Orezul obişnuit, hrana zilnică a sute de milioane de asiatici, produce beta-caroten în plantă dar acesta nu se regăseşte în bobul de orez.

„Singura modificare pe care am făcut-o se referă la generarea de beta-caroten în bobul de orez. Fermierii îl vor putea cultiva la fel ca pe soiurile obişnuite de orez. Nu are nevoie de fertilizanţi suplimentari sau de alte schimbări în managementul producţiei dar are beneficiul îmbunătăţirii conţinutului nutriţional ”, a explicat Reinke.

Vitamina A este esenţială pentru creşterea şi dezvoltarea normală şi are un rol important în funcţionarea optimă a sistemului imunitar şi în vedere.

Datele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii arată că deficitul de vitamina A este responsabil de până la 500.000 de cazuri de orbire infantilă în fiecare an, jumătate dintre aceşti copii murind în decurs de 12 luni de la pierderea vederii.

Aproape 17 la sută dintre copiii cu vârsta de sub cinci ani din Filipine au deficienţă de vitamina A, potrivit IRRI.

„Am promis că vom furniza 30/50 la sută din necesarul mediu estimat (de vitamina A); adăugaţi asta la ceea la ceea ce există deja în dietă şi astfel un ansamblu al populaţiei trece de la insuficienţă la suficienţă”, a spus Reinke.

Orezul auriu a fost analizat şi a primit undă verde de la autorităţile de reglementare în domeniul siguranţei alimentare din Australia, SUA şi Canada fără a fi însă autorizat pentru producţie în vederea comercializării în aceste ţări.