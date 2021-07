Contaminările zilnice cu SARS-CoV-2 raportate de Indonezia depăşesc cifrele Indiei şi Braziliei

Mai multe ţări din regiune traversează acum cea mai gravă perioadă de la începutul pandemiei, din cauza variantelor mai agresive ale SARS-CoV-2.

În Malaysia, containere de transport maritim au fost trimise spitalelor pentru că morgile erau suprasolicitate. În Thailanda, spitale de campanie sunt construite în cele două aeroporturi ale capitalei. În Myanmar, reţelele de socializare abundă de mesaje prin care se solicită exogen.

În Indonezia, cea mai afectată din regiune în prezent, voluntari de la pompe funebre merg la căminele pentru bătrâni pentru a colecta trupurile oamenilor care nu au putut avea acces la tratament.

Sâmbătă, autorităţile au raportat 51.952 de cazuri şi 1.092 de decese asociate, mai mult decât India şi Brazilia pentru a treia zi consecutiv.

Mai mult de 72.000 de oameni au murit, potrivit datelor oficiale.

Doar Regatul Unit, unde rata de testare este mult mai mare, a înregistrat un număr mai mare de infectări sâmbătă, 54.674.

Experţii în sănătate consideră că cifrele raportate de Indonezia sunt foarte subestimate. „Centrul pandemiei în Asia este deja în Indonezia acum, dar dacă am avea o capacitate mai mare de testare am fi deja epicentrul lumii”, a spus dr. Dicky Budiman, epidemiolog la Griffith University din Australia.

„Ratăm multe cazuri şi nu identificăm poate 80% dintre ele în comunitate... În Indonezia testarea este pasivă, nu e activă. Cel care este testat într-un unitate medicală este cel care e testat dacă are simptome sau dacă e contact”, a mai spus el.

În Indonezia sunt efectuate, în medie, 55,98 de teste la 1.000 de persoane de la începutul pandemiei, potrivit Our World in Data. Este o rată mai mică decât a Indiei, cu 318,86 la 1.000 de oameni. Marea Britanie, care are una dintre cele mai mari rate, efectuează 3.311 teste la 1.000 de oameni.