„Vocea României“: cine sunt ultimii concurenţi care au întors scaunele antrenorilor şi cum arată echipele complete VIDEO

S-a încheiat etapa audiţiilor pe nevăzute din sezonul nouă „Vocea României“, iar echipele antrenorilor sunt complete, însă mai mult decât atât, pentru prima dată în istoria competiţiei vocilor, Smiley merge în runda Knockout-urilor cu 16 concurenţi, cu unul mai mult decât colegii lui.

Vineri seară, 25 octombrie, ultimii concurenţi au urcat pe scena vocilor determinaţi să impresioneze. Toţi au fost răsplătiţi cu aplauze din partea publicului, iar şase dintre ei au reuşit să întoarcă scaunele antrenorilor şi să meargă în următoarea etapă a competiţiei, Knockout-urile. Chiar dacă aveau formula completă, de 15, Smiley nu a rămas indiferent la auzul unui concurent, aşa că s-a întors alături de Horia, Irina şi Tudor şi a fost ales.

Cei care au convins antrenorii în ultima ediţie de audiţii pe nevăzute sunt: Andi Ţolea – echipa Smiley, Aneta Gaşpar şi Britta Seidner – echipa Tudor, Lavinia Bajinariu şi Amanda Aprotosoaei – echipa Irina, iar Răzvan şi Oana Ailoae – echipa Brenciu.

Echipa Smiley

Smiley şi-a completat vineri echipa cu Andi Ţolea, care a reuşit să întoarcă toate scaunele cu interpretarea emoţionantă a piesei „Make it rain“, deşi toţi antrenorii aveau câte 15 voci în echipă. Concurentul, însă, l-a ales pe Smiley. Andi are 18 ani şi a trecut printr-o dramă în urmă cu doi ani, când mama lui, a decedat după o luptă de 10 ani cu cancerul. Mama a fost cea care i-a insuflat dragostea pentru muzică. Aceasta şi-a dorit foarte tare să îl vadă pe scena de la „Vocea României“, dar nu a mai apucat momentul.

Din echipa lui Smiley mai fac parte: Zoe Grigoraş, Iuliana Preda, Daniel Tudor, Dragoş Alecsa, Doru Ciutacu, Gabriel Bîscoveanu, Daniela Răduică, Renee Santana, Diandra Bancu, Kevin Magalhaes, Ana Nica Vacari, Alexandru Ciubotaru, Elena Ilie, Vasile Bulgaru, Yaser Ramadan.

Echipa Tudor

Tudor le-a primit în echipa lui pe Aneta Gaşpar, o tânără de 22 de ani care a cântat „Personal Jesus“, şi Britta Seidner, o educatoare în vârstă de 34 de ani originară din Sibiu, care a interpretat piesa „Give me one reason“.

Din echipa lui Tudor Chirilă mai fac parte: Mădălina Lefter, Bogdan Ghirău, Jasmina Răsădean, Maria Farcaş, Andreea Ciocoi, Mădălina Horeanu, Dragoş Moldovan, Cătălina Pop, Natalia Selegean, George Aghinea, Carmelina Bordeniuc, Ana Maria Ioana, Mădălin Antonesei.

Echipa Irina

Lavinia Bajinariu şi Amanda Aprotosoaei s-au alăturat echipei Irinei. Lavinia, care este originară din Ploieşti, are 30 de ani şi este asistent manager într-o corporaţie, a interpretat „Canção do Mar“. Amanda are 18 ani şi este originară din Cluj. A venit la emisiune pentru a le demonstra celor care s-au îndoit de ea că are voce şi este foarte talentată. A interpretat piesa lui Billie Eilish, „idontwannabeyouanymare“.

Din echipa Irinei Rimes mai fac parte: Bogdan Dumitraş, Emanuela Gherasim, Marina Arsene, Alessandro Dănescu, Cristina Dima, Maria Crăciun, Jovana & Jelena Milovanovic, Eugeniu Cotruta, Victoria Gudima, Cătălina Antal, Mihaela Romilă, Diana Codrea, Lia Burg.

Echipa Brenciu

Brenciu şi-a completat echipa cu Răzvan şi Oana Ailoae, care sunt soţ şi soţie şi au venit la „Vocea României“ în formula de duet. Interpretarea lor a piesei „Like I'm gonna lose you“ i-a făcut pe Tudor şi Horia să îşi întoarcă scaunele.





Din echipa lui Horia Brenciu mai fac parte: Mălina Ciarnău, Luiza Constantin, Alexandru Bugan, Viana şi Cristina Deliu, Chris Tapor, Adriana Simionescu, Roberto Asoltanei, Elena Bozian, Claudia Badea, Otilia Gogu, Iulia Glăvan, Teodor Danci, Nunzio Mastrangelo, Lisa Calotă.

Vinerea viitoare, 1 noiembrie, începe etapa Knockout-urilor. Antrenorii formează trio-uri şi lucrează împreună cu echipele lor pentru a găsi cele mai bune piese şi pentru a crea momente memorabile.