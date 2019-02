VIDEO Viorica Dăncilă, pe scena iUmor într-o parodie de senzaţie: „Nu-mi zice şeful de partid ce să zic, e o minciună, dânsul doar îmi scrie textul“

Înainte de se prezenta în faţa juriului iUmor, actriţa a dorit să afle cât de credibilă este în rolul său şi şi-a testat

„autenticitatea“ în Piaţa Obor din Bucureşti, unde rezultatul a fost pe măsura aşteptărilor. Oamenii au oprit-o la fiecare tarabă pentru a o saluta sau pentru a-i cere părerea despre mersul agriculturii.





Iar pe scena iUmor a făcut senzaţie, stârnind hohote de râs cu discursul său în care a discutat problemele sensibile ale României şi a dezminţit unele zvonuri răutăcioase.





Delia, Mihai Bendeac şi Cheloo au fost impresionaţi nu doar de discursul foarte amuzant gândit de concurentă, ci şi de cât de bine o imită pe Viorica Dăncilă.





„Am venit pentru că e o emisiune cultural-educativă“, şi-a motivat actriţa Irena Boclincă prezenţa la iUmor, făcând aluzie la celebrele gafe ale premierului României.







Redăm discursul sosiei Vioricăi Dăncilă:





„Doamnelor şi domnilor, onorată asistenţă, bună ziua!

Sunt prim-ministra Republicii Românica Mare, am preluat portofelul de ministru cu un singur scop: să diminuez ţara noastră... dezastrul din ea. Am scris şi un postulat pe Facebook care mi-am exprimat în el indezirabilul regret că ţările din înconjurul Românicăi Mari nu recunosc profitul nostru psihologic de cetăţeni care ne tragem cu Traian şi Decebal... din Traian şi Decebal. Aşa cum spunea şi marele Ghiţă Mureşan, dacă nu ai înălţime, nu bagi mingea la coş. Nu poţi să nu ştii de unde vii. Eu, de exemplu, acum vin de la o mătuşă. Nu se poate să nu-ţi cunoşti istoria. Dacă nu ştii cine a fost Mozart şi nu ai nici cea mai mică idee câte tablouri a pictat, eşti mort pentru umanizare.





Mai am un lucru important, sunt însărcinată (pauză) să vă spun în legătură cu creşterea preţurilor: nişte dezinformări, nu e adevărat că creşte preţul la pâine, creşte la toate alea. Eu vă înţeleg, orice om îi e frică că rămâne fără bani. Nu o să muriţi de foame, veţi fi internaţi în spitale pentru că plătiţi asigurări şi statul are grijă de voi. Abia acolo veţi muri de infecţii nozo... nazo.. nozomiale.





Am fost şi în alte ţări, ca Anglia, Franţa, Moscova, Beirut. Am hotărât să cer schimbarea steagului nostru, vreau să pun cocul meu pe steag, va deveni simbol, ne aliniem cu lumea. Am fost în Franţa, am vorbit cu regele lor, am întrebat ce au pe steag şi mi-au zis că e un coc, cocul francez. De ce să nu avem şi noi cocul nostru? Şi englezii au cocul lor. De ce să nu intrăm în rând cu lumea?





Nu vreau să închei înainte de a termina de spus: aţi văzut că am repus toate eforturile ca infractorii să se ducă la unde le e locul. Elena Udrea a fost arestată împreună cu Costa Rica... cu Costa Bica... Alina Bica şi vor fi aduse în ţară imediat. Imediat ce se va putea.





Mi s-a transmis un semnal de alarmă de la unitatea europeană. Nu sunt mulţumiţi de corupţia din ţara noastră, vom lucra şi la asta. Avem un plan pe zece ani în care ţara să dispară... corupţia să dispară. Nu avem autostrăzi. Bun, e adevărat, dar am zis că nu e nevoie, am mărit preţul benzinei, am mărit tot ce s-a putut. Am făcut nişte calcule şi ne-am întrebat: de unde mai aveţi bani, oameni buni? Avem şase autostrăzi, din păcate, toate trei au nevoie de reparaţii. Nu suntem singura ţară cu probleme. Am fost la Veneţia, o nenorocire!, toate străzile erau inundate. La noi asta se întâmplă numai când plouă. România nu trebuie schimbată, trebuie lăsată aşa, e frumoasă pentru că are gropiţe.





Am discutat şi cu preşedintele Klaun şi am ajuns la o concluzie. Amândoi am avut mare noroc să ajungem unde suntem. Nu ştim ce aţi mâncat, ce aţi băut, ce aţi fumat, dar noi vă mulţumim mult pentru felul în care aţi votat.





În încheiere, trebuie să vă spun că mie nu-mi zice şeful de partid ce să zic, e o minciună, dânsul doar îmi scrie textul.“

