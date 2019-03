VIDEO Un bărbat imobilizat în scaun cu rotile a surprins prin autoironie la iUmor. Cheloo: „A venit cu nişte glume care pe mine m-au şocat!“

Vasi Borcan, originar din Iaşi, a rămas imobilizat în scaunul cu rotile de la vârsta de 12 ani din cauza unei distrofii musculare. În ciuda faptului că şi-a pierdut forţa fizică, bărbatul a dovedit o tărie psihică incredibilă.

„Viaţa m-a pus în situaţia de a-mi înfrunta temerile, reţinerea, ruşinea chiar“, a spus Vasi, care pentru numărul său de stand-up de la „iUmor“ s-a bazat pe autoironie şi a glumit pe seama neajunsurilor de care se loveşte în viaţa de zi cu zi.

„Vasi este omul care are nota 12 la autoironie la «iUmor»! A venit cu nişte glume care pe mine m-au şocat. Eu nu sunt genul de om care să se omoare la vederea omului, nu am simţit compasiune, am apreciat obiectiv că omul a avut glume foarte reuşite“, a mărturisit Cheloo. „La capitolul stand up şi autoironie aţi mers foarte departe. Îţi trebuie foarte multă forţă interioară ca să faci asta, de aceea sunt deja fan! Aveţi toate aprecierile mele sincere!“.

Mai mult, actorul Mihai Bendeac i-a mărturisit şi el că puterea de care dă dovadă Vasi îl inspiră: „Aţi avut un material foarte bun şi vreau să vă mulţumesc pentru că, în astfel de situaţii, îmi dau seama cât de penibil sunt, cât de ridicol sunt ca om atunci când, ca o divă proastă, încep să mă plâng şi să spun că am un milion de probleme. Aproape sigur că nu mă voi schimba, o să rămân acelaşi idiot, dar vă mulţumesc că mi-aţi reamintit că sunt o divă proastă uneori şi că sunt penibil atunci când sunt depresiv“.





La finalul momentului, concurentul a transmis şi un mesaj: „Profitaţi la maxim de viaţă, luaţi iniţiative, nu aşteptaţi să fiţi împinşi de la spate, că nici măcar eu nu aştept asta. Vă urez numai bine!“

„Dacă vi se pare că arăt altfel decât voi, aşa este. Cred că se poate observa asta şi cu ochiul liber. Şi arăt altfel pentru că frizerul meu este un idiot, mereu îmi greşeşte tunsoarea. Eu îi spun să mă tundă ca pe Leonardo DiCaprio, pentru că, în afară de păr, semăn izbitor de mult cu el, dar el insistă să mă tundă ca pe Stephen Hawking. M-a făcut să semăn cu handicapatul ăla de Hawking. Mă mai enervează că la frizerie trebuie să-ţi faci programare, că sunt atâţia care îşi aşteaptă rândul la scaun. Le-am spus că nu e nicio problemă, eu vin cu scaunul meu de acasă.





În seara asta voi încerca să fac un mic număr de stand-up comedy. Mă rog, asta cu stand-up-ul e un pic mai dificil pentru mine fiindcă mi-e lene să mă ridic. Mi se pare interesant că uneori lumea mă invidiază. O dată, în tramvai, o băbuţă mi-a făcut scandal: «Tinere, nu ţi-e ruşine să stai jos şi eu să stau ca proasta în picioare?» Nu puteam să o las să stea ca proasta în picioare, aşa că am călcat-o.





În rest, ce să vă mai spun. Îmi place sportul, mai puţin bowling-ul, pentru că mi se pare un sport foarte periculos, fiindcă trebuie să-ţi faci avânt tare şi, cum legile fizicii sunt la fel pentru toţi, apare un nene responsabil cu pista şi mă ceartă: «Nu ai voie să cazi acolo!» Eu cred că e un om rău şi vrea să-mi bage beţe în roate.





Vreau să vă mai spun că nu stau rău la capitolul fete, doar că toate ajung să poarte cu trei numere mai mult la pantofi fiindcă mereu le calc cu căruţul când dansăm. Relaţia mea cu femeile este destul de asemănătoare cu relaţiile voastre, dar cu mici diferenţe. Eu sunt cel care-i spune ei: «Dezbracă-mă şi bagă-mă în pat!» Ţin minte că o dată o fată s-a supărat tare rău pe mine, m-a întrebat aşa, cu un glas de pisică: «Vasi, tu ce simţi pentru mine?» I-am răspuns: «Sincer, de la gât în jos nu simt mare lucru». E mai fun să-i spui unei fete că nu simţi nimic, că poate pune mâna fără nicio problemă şi apoi îi spui că a făcut o minune. Nu te opri că se înmoaie minunea. Dar să nu crezi că poţi să faci minuni şi mai mari, de genul: «Vasi, ridică-te şi umblă». Eh, viaţa nu e ca în filme“.

