Unul dintre investitorii de la „Imperiul Leilor“, în lacrimi în faţa unui concurent

În următoarele 13 săptămăni, cinci dintre cei mai de succes lideri de business din România vor putea fi motivul pentru care zeci de antreprenori aspiranţi vor ajunge să-şi trăiască visurile sau se vor trezi la realitate. Au fler, experienţă, răbdare, mult suflet şi mulţi bani de investit. Însă doar în afacerea potrivită.

În prima ediţie, Dan Şucu, Cristina Bâtlan, Mohammad Murad, Bogdan Micu şi Dragoş Petrescu vor avea în faţa lor idei de afaceri care ar putea îmbunătăţi viaţa noastră de zi cu zi, tineri antreprenori cu produse şi servicii inovative, business-uri care salvează mii de vieţi, dar şi planuri de finanţare nerealiste.

Unul dintre concurenţi va cere o investiţie pentru ideea lui, promiţându-le leilor un profit care nu are nicio legătură cu realitatea. ”Din ce am înţeles în clipa de faţă, există o marjă foarte bună de profit, dar acest lucru nu este deloc dovedit. Este doar afirmat! Nu am cum să verific dacă lucrurile astea sunt reale sau nu!”, îi va spune Dan Şucu în mijlocul negocierii. Dacă acesta va risca şi îi va oferi finanţarea sau dacă se va retrage, vedem miercuri seară.

Poveştile de viaţă ale celor care luptă pentru visul lor vor trece LEII printr-un carusel de emoţii. Unul dintre cei cinci investitori va fi impresionat până la lacrimi de dorinţa de dezvoltare a unui concurent cu o afacere din domeniul medical. ”Povestea ta mi-a stârnit nişte amintiri destul de grele. Înainte de pandemie, am cumpărat câteva măşti cu intenţia de a-i ajuta pe cei care au nevoie. Una dintre întâlniri a fost cu cei de la Ambulanţă. Oamenii de acolo plângeau, se simţeau părăsiţi de ţară şi de noi... aveau o mască la două persoane. Situaţia asta era în tot oraşul, nu numai la Ambulanţă!”, va mărturisi acesta vizibil emoţionat de cele întâmplate.

În Imperiu, totul stă sub semnul neprevăzutului: de la afacerile care sunt prezentate în faţa leilor, până la intenţia de finanţare. Investitorii vor învăţa mâine seară una dintre cele mai uimitoare lecţii de viaţă, de la un concurent care-i pune într-o situaţie atipică. Chiar dacă unul dintre LEI îşi va exprima dorinţa de a finanţa un business, impunând o singură condiţie esenţială pentru dezvoltare acestuia, concurentul va refuza propunerea, spre uimirea tuturor. ”A primit o investiţie în proiect şi totuşi a refuzat-o. Matematic vorbind: a greşit”, va spune Cristina Bâtlan la finalul negocierii. LEUL care s-a oferit să sprijine acel business şi să-l ajute în dezvoltare va fi uimit de refuzul primit: ”Eu nu mă aşteptam să refuze oferta!”.

Dan Şucu, Cristina Bâtlan, Mohammad Murad, Bogdan Micu şi Dragoş Petrescu sunt cei cinci lei care intră în Imperiul Leilor. Al doilea sezon începe miercuri, 10 februarie, de la ora 20:30, la PRO TV.