Survivor România. Motivele reale pentru care Alexandra Stan şi Marilena au părăsit competiţia. De ce au clacat

În cadrul ediţiei de joi s-a întrunit un Consiliu de urgenţă, în cadrul căruia Daniel Pavel avea să anunţe o veste-şoc pentru echipa roşie. Din considerente medicale, Alexandra Stan nu mai poate continua parcursul ei la “Survivor România”, motiv pentru care Faimoasa a părăsit competiţia. „Problemele noastre, ale mele şi ale Marilenei, s-au asemănat, chiar dacă am avut alt parcurs. La mine a fost factorul psihic care m-a doborât. Mi-a fost greu să intru pe anumite trasee, pentru că a trebuit să-mi înving anumite frici. Am avut multe frici şi multe slăbiciuni la început. După aceea, am început să mă simt rău fizic, a trebuit să fac analize. Eram destul de slăbită, am probleme cu rinichii, aşa m-am născut, am avut parte de îngrijiri medicale bune aici. Medicii mi-au dat tratament şi sunt ok acum. Când eşti acolo, lipsit de hrană, trecut prin toate stările, lipsit de familie, până la urmă clachezi. E foarte greu să mergi mai departe. Eu am spus de la început că stau cât mă duce corpul. Mă simţeam slăbită, aveam ameţeli, aveam şi probleme cu stomacul. Medicii au decis că nu am cum să mai continui. Survivor nu e numai pentru a câştiga premiul cel mare, e pentru a-ţi depăşi limitele. De aici încolo, eu nu voi mai face compromisuri, sunt eu, oamenii o să mă vadă aşa cum sunt, dacă le place bine, dacă nu le place treaba lor!”, a declarat Alexandra Stan, la emisiunea Teo Show (Kanal D), direct din Republica Dominicană.

