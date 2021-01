Survivor România. Costi Ioniţă, eliminat din concurs - ce mesaj emoţionant a avut la plecare

Costi s-a arătat mereu detaşat în ceea ce priveşte o posibilă eliminare, aşa că şi-a luat „la revedere” de la colegi fără regrete, dar cu multă emoţie, scrie Click.ro.

Cele 3 nume propuse pentru eliminare, din echipa Faimoşilor, au fost Costi Ioniţă, Roxana Nemeş (nominalizaţi de colegi sâmbătă seara) şi Alexandra Stan (propusă de Zannidache, care a fost cel mai votat concurent de către public). Cel care a plecat acasă a fost însă "Forza" Costi Ioniţă, al cărui mesaj de „adio„ a fost lipsit de regrete.

„Nici nu regret nimic, nici nu mă bucur de ceva anume. E foarte important în viaţa unui om să fie echilibrat şi să primească orice fel de veste cu tărie, cu seriozitate. Mi-a plăcut foarte mult aici, am învăţat foarte multe lucruri. Este o experienţă extraordinară şi o recomand tuturor care o să aibă posibilitatea şi cam asta este. Eu merg înainte, ceea ce am de făcut o să am de făcut şi o să fac lucruri minunate şi măreţe”, a spus Costi Ioniţă, nu înainte de a le promite Faimoşilor o mare petrecere în momentul în care se vor reuni, în România, după terminarea reality-show-ului.