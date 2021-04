Survivor 2021. Mellina, eliminată după trei luni. „Prima apariţie în civilizaţie“ FOTO

Învinşi în primul joc de imunitate al săptămânii, Războinicii s-au văzut nevoiţi să nominalizeze un coechipier pentru eliminarea din Survivor România 2021.

Strategiile puse în mişcare, neînţelegerile din echipă şi starea emoţională a Mellinei i-au deteminat pe colegii ei să o voteze. "Furnciuţa", aşa cum a fost poreclită cântăreaţa din echipa Războinicilor, a fost la mâna publicului, după ce a fost propusă spre eliminare în ediţia Survivor de vineri, 9 aprilie. A fost împăcată cu ideea că ar putea părăsi competiţia şi iată că asta s-a şi întâmplat duminică seara.

Mellina s-a "bătut" cu Sorin, Jador şi Elena pentru a rămâne în cursă, însă a fost eliminată de la Survivor România 2021.

"După primul traseu la Survivor, fiecare zi a fost bonus pentru mine. Tremur efectiv. Faptul că am ajuns până aici vreau să fie dovada că orice om poate face orice în viaţa asta. Sunt o simplă cântăreaţă, dacă eu am putut să îndur această luptă grea, oricine poate orice. Le mulţumesc fiecăruia din echipa asta, am învăţat de la fiecare o lecţie. Dumnezeu a zis că mi-am învăţat lecţiile. Las loc ca unul dintre Războinici să ajungă Survivor. Vă mulţumesc pentru această experienţă. Furnicuţa out!”, a declarat Mellina, după care şi-a îmbrăţişat colegii şi le-a promis: "Ne vedem în Vamă".