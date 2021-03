SURVIVOR 2021 Majda a răbufnit după eliminare. Cine trebuia să plece înaintea ei: „Topul era făcut”

„Simt o eliberare, număr secundele până când voi urca în avion şi voi reveni în ţară. Mi s-a dat telefonul înapoi, primul mesaj era de la fetiţa mea, Jaqueline, care mi-a scris: «mami, nu mai pot de dorul tău!» Am o satifacţie mare pentru că oamenii au crezut în mine, am găsit multe mesaje de încurajare. Oamenii au văzut în mine o luptătoare. Am dormit cu şobolanii, dădeam la o parte şerpii cu mâna. Este o competiţie foare dură, nu mă aşteptam să fie atât de greu”, a declarat Majda, direct din Republica Dominicană, la emisiunea la Teo Show, de la Kanal D.