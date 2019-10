Spotul eMAG cu Mihai Şora, reclamat la CNA. Şefa instituţiei a cerut interzicerea lui: ce decizie s-a luat

Campania cu Mihai Şora prin care eMAG marchează 30 de ani de la Revoluţie a ajuns sub lupa CNA după ce au forul a primit mai multe reclamaţii de la telespectatori.

Potrivit Paginademedia.ro , preşedintele instituţiei, Monica Gubernat, a cerut chiar oprirea de la difuzare a spotului în varianta actuală, însă propunerea nu a trecut la vot. Prin urmare, CNA a hotărât că spotul retailer-ului nu are elemente care încalcă legislaţia audiovizuală.

Şefa CNA şi-a motivat propunerea în baza articolului 93, privind informarea corectă. Mai mult, drept argumente pentru interzicerea spotului, Gubernat a citit pasaje din reclamaţiile primite.

„Am trăit în comunism, am îndurat toate relele lui. Am deţinuţi politici în familie. Pur şi simplu mă doare să-mi aduc aminte de acele vremuri! Libertatea nu înseamnă să poţi cumpăra de la emag! Vă rog să nu mai permiteţi astfel de reclame! E ca şi când le-ai spune evreilor să fie fericiţi că-şi pot cumpăra şampon să-şi spele părul care le-a crescut după ce au fost tunşi zero! Este revoltător!“, „Consider, în calitate de fost profesor de istorie la gimnaziu şi liceu, cercetător acreditat al Consiliului Naţional de Studiere a Arhivelor Securităţii, (…) că este necesar, pentru respectarea adevărului istoric, pentru educaţia tinerei generaţii, pentru corecta informare şi educarea acesteia prin intermediul mass-media (…), ca spotul mincinos difuzat de EMAG trebuie să fie retras de la difuzare şi refăcut conform adevărului istoric“, au fost două dintre sesizările primite de CNA.

Pe de altă parte, membra CNA Dorina Rusu a precizat: „Sigur că oamenii care au suferit în perioada comunistă au tot dreptul la respect. Nu consider însă că apariţia lui Mihai Şora în acest spot încalcă cuiva vreo demnitate. Nu se spune nicăieri în spotul acesta că Mihai Şora a fost disident sau că s-a luptat cu regimul totalitar. Spune că el, ca noi toţi, a fost lipsit de libertate şi nu e nimic neadevărat în această afirmaţie“.

Membrul CNA Radu Herjeu a venit şi cu o altă perspectivă: o reclamă inteligentă, în spatele căreia se află oameni care ştiau exact ce reacţii va stârni asocierea filosofului cu ideea de libertate.