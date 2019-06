Sosia Vioricăi Dăncilă a câştigat iUmor. Parodia care i-a adus premiul: Ne batem joc! Se întâmplă cu şeful meu. E totuşi deţinutul unei funcţii importante de stat

Actriţa Irena Boclincă (38 de ani) a fost desemnată prin vot câştigătoarea „iUmor“, fiind recompensată cu un premiu de 20.000 de euro, trofeul şi titulatura de cel mai talentat comediant. „Este cel mai puternic număr din istoria iUmor“, a fost de părere Cheloo.





În finala sezonului 6 „iUmor“ au ajuns 11 concurenţi care au strâns cele mai multe voturi de la public prin aplicaţia emisiunii. Dintre ei, doar patru au primit voturile juriului (Delia, Cheloo şi Bendeac) pentru a merge mai departe în lupta pentru premiul cel mare: Vasi Borcan, Varză, Adi Bobo şi Irena Boclincă. Emisiunea a fost înregistrată, fiecare dintre cei patru concurenţi înregistrând câte un final de câştigător, însă voturile telespectatorilor au fost live.



După ce a făcut furori la preselecţii, Irena Boclincă s-a prezentat din nou cu un discurs ca la carte. „Ceea ce mi-a scris partidul pe foaie, o să vedem ce va ieşi“, a spus sosia premierului Viorica Dăncilă înainte de a urca pe scena „iUmor“.

A început prin a se adresa cu „dragi tovarăşi“, doar că a încurcat foaia cu una de la un discurs rostit într-o şedinţă internă. A făcut mai multe precizări, unele în rime, precum „foaie verde mărăcine sunt mai proastă decât mine“.

„Dragi colocotari ai acestei frumoase încă ţări. M-am uitat la iUmor, m-am văzut aici şi vă spun cu toată sinceritatea că nu-mi amintesc când am venit să-şi bată alţii joc de mine, chiar dacă ei nu mă cunosc şi nu ştiu că am absolvit facultatea cu «magda cum laude». S-au spus tot felul de lucruri despre mine. Că eu în partid eram fata cu cafeaua. Incorect! Atât făceam eu? Nu, aduceam şi gogoşi. Cum spuneam, oamenii poate să vorbească, accept. Dar să vin chiar eu să fac glume pe seama mea? Iată, se adevereşte proverbul: «Foaie verde mărăcine sunt mai proastă decât mine». Am glumit! Ştiu că a fost o domnişoară pe numele ei Irena Boclincă. Suntem mândri de ea şi mă bucur să anunţ chiar acum, în indirect, că a fost ultima ei apariţie la TV sau pe stradă, pe undeva“, şi-a început actriţa discursul.

Ea a făcut o trimitere ironică şi la condamnarea fostului lider PSD, Liviu Dragnea, dar şi la violenţele jandarmilor de la mitingul Diasporei, de pe 10 august 2018. „Am pierdut mult la capitolul respect noi, ca popor. Ne batem joc! Aşa cum se întâmplă cu şeful meu. Se spun tot felul de lucruri, dar cum vă permiteţi? Este totuşi deţinutul unei funcţii importante de stat, deţinătorul unei funcţii importante. Să revenim, vreau să public şi o carte pe care nu am scris-o încă eu, cu titlul «The Future of România». Uitaţi-vă la Anglia, tocmai a făcut un «Brecşit», am vorbit cu Regina, mie îmi place de ea pentru că are mereu o faţă zâmbitoare, senilă şi poartă haine colorate, ceea ce orice om îi place să arate bine. A întrebat de ce iese aşa multă lume în stradă în România. I-am spus: socializare, scumpă doamnă. Că de ce au intervenit jandarmii? Şi ei sunt tot români, de drag. După ce au plecat jandarmii la oamenii care demonstrau le-a părut rău. Aţi văzut ce mai plângeau? Chiar şi Papa zilele trecute a dat un ex-comunicat că va vizita ţara noastră. Suntem foarte încântaţi şi sperăm ca Daniel Multpreafericitul să îl convingă să treacă la ortodonţi, la ortodocşi“.





Irena Boclincă nu a uitat nici de laudele atât de familiare românilor: „România este acum pe buzele tuturor, copiii noştri merg la olimpiade fiind pe locul unu în lume şi pe locul doi în România. Vă spun cu toată sinceritatea, toate popoarele lumii ne invidiază. Suntem campioni la mezeluri, de exemplu, printr-o comparaţie cu o ţară în continuă dezvoltare, cum ar fi Etiopia. În produsele noastre noi nu avem nici pe departe la fel de mulţi nitriţi şi subnutriţi ca ei. Am fost şi la Venezuela într-o vizită-fulger şi m-am certat efectiv cu domnul Dragnea al lor. Mi-a zis că au încercat nişte cetăţeni să dea o lovitură de stat, i-am tăiat-o imediat. Zic: vă rog foarte mult, am venit aici în căutarea adevărului. Spuneţi-mi, de ce câştigă mereu Miss Univers o fată de pe planeta noastră? De ce ne agităm aşa? E o vorbă veche, aşa de veche că am şi uitat-o. Nu vreau să închei înainte de a pune punctele pe i. Am făcut lucruri şi o să mai facem. Muncim şi ziua, şi noaptea, după cum ştiţi. Pentru autostrăzi am luat chinezi, am vorbit personal cu prim ministrul lor. În Israel am luat o decizie fermă, de la care nu mă abat. O decizie istorică aş putea spune. Şi iată că spun: vom muta ambasada de la Tel Avi la Ierusalim. Nu mă întrebaţi de ce, nu am nicio idee. Am mers la Spania, am discutat şi cu domnul Guardiola, la noi urlă de trei ani bucureştenii că nu e gata metroul din Drumul Taberei. Am întrebat dacă ei acolo au aşa ceva. Ei bine, nu, ca să ştiţi, nici ei nu au metrou în Drumul Taberei. Aveţi încredere, România e în mâinile noastre... voastre, dormiţi liniştiţi, lucrăm noi pentru dumneavoastră. Somn uşor, România“.

