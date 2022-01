Prezentatorul şi realizatorul TV Dan Negru: „În studiourile Kanal D am găsit oameni la fel de pasionaţi şi am reîntâlnit colegi cu care am construit mari succese”

„Pasiunile fac viaţa frumoasă. Am avut şansa ca profesia mea să-mi fie şi pasiune şi-n drumurile mele am întâlnit oameni cu aceleaşi aspiraţii. Când am intrat în studiourile Kanal D am găsit oameni la fel de pasionaţi şi am reîntâlnit colegi cu care am construit mari succese de-a lungul anilor; îi cunosc de o viaţă şi ne leagă aceeaşi dorinţă, aceea de a face televiziune. Şi cum o călătorie se măsoară cel mai bine în prieteni, va propunem să ne împrietenim în călătoria asta. Şi vă garantăm că va fi una grozavă!", a spus Dan Negru.

Format la şcoala de televiziune Valeriu Lazarov şi reprezentant al unei generaţii de aur de oameni de TV, prezentatorul s-a aflat la cârma unor formate internaţionale de anvergură precum „Guess My Age”, „Beat The Blondes”, „Who Wants to Be a Millionair”, „Ciao Darwin”, „Star Factory”, „Deal or No Deal”, „Minute to Win It”, „Money Drop”, „Let's Make a Deal”, se arată în comunicatul Kanal D.

A fost supranumit „regele audienţelor" datorită reuşitelor obţinute de-a lungul timpului, atât în România, cât şi în Republica Moldova. A fost inclus în „Top Host European Broadcast” datorită faptului că a prezentat simultan, în două ţări (România şi Republica Moldova), formate TV internaţionale, care au fost lider de audienţă.