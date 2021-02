Povestea impresionantă a băiatului orfan care a primit Golden Buzz la "Românii au Talent"

La 11 ani, a fugit din orfelinat şi a trăit pe străzi

Ion Mihail Ghintan are 20 de ani şi o poveste de viaţă tristă. A fost abandonat la orfelinat pe când avea 9 luni. De atunci, toată viaţa lui a fost „haos şi jeg”. Clipele pe care nu le va uita niciodată sunt cele în care a fost nevoit să se despartă de fratele lui. „El a fost înfiat. Îmi amintesc că ţipam după el. S-au rupt legăturile, ştiam că nimeni nu se mai întoarce unde este rău”, povesteşte tânărul. La 11 ani a fugit din orfelinat. Timp de trei ani a dormit pe străzi. „Am săpat sub nişte ţevi. Am pus cartoane, pături. Când stăteam întins, ţevile emanau căldură şi nu simţeam frigul. Când îmi era mai foame, Dumnezeu mă ajuta şi primeam ceva de mâncare. Strada era dură. Eram bătut, înfometat”.

